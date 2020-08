Pese a que las aplicaciones móviles crecen en popularidad y descargas, lo cierto es que si no ofrece valor agregado, en el 95 por ciento de los casos son borradas luego de un mes, así que permanecer en la mano de los usuarios no es tarea fácil.

Gartner predice que en los próximos años habrá una gran demanda de aplicaciones móviles, lo que representa una oportunidad para las empresas pues a través de estas pueden tener una interacción más cercana con sus clientes.

El reto está en que la mayor parte piensa que basta con crearla y lanzarla, cuando la experiencia es clave.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un estudio mundial, más de la mitad de los empresarios cuentan entre sus prioridades de posicionamiento de marca el desarrollo de una aplicación móvil, sin embrago, Alejandro Suárez, Director General de Proximate, advierte que no basta con migrar la experiencia online a los móviles.

"El valor de una aplicación es generar una mejor relación con los clientes actuales, estrechar la relación con ellos y lograr una mejora en la percepción y comunicación; pero también se pueden ganar nuevos clientes si se ofrecen servicios, si se aprende de la experiencia del usuario y generan actualizaciones".

En ese sentido el especialista aclara que cuando se trata de llegar a los clientes desde un móvil, no todo son las descargas de aplicaciones, "muchas veces el usuario está en una tienda y no le interesa descargar un desarrollo en específico, sino solamente hacer búsquedas desde el navegador móvil y si la página no está optimizada, la experiencia es negativa".

Es importante pensar en la manera en que el usuario se acercará a la aplicación, Suárez puso como ejemplo el caso de una aseguradora que no puede pedirle a su cliente descargar la app durante un siniestro, tendría que hacerlo previamente y contar con un portal móvil amigable al que acceder en caso de emergencia.

Subrayó que no todo tiene que estar dirigido a los clientes, el desarrollo de aplicaciones para uso interno de la empresa debe ser considerado por parte de las organizaciones, ya que permite la optimización de procesos.

Los creadores de Software Proximate propone ocho pasos para aumentar las posibilidad de éxito de una aplicación móvil.

PUBLICIDAD

1. El diseño y funcionalidad son clave, de nada sirve que luzca bien si no ofrece la experiencia correcta. Es necesario innovar y no sólo brindar información de la empresa, pues de ser así es muy probable que sea eliminada.

2. Dado el número de personas y equipos con la capacidad de descargar aplicaciones, es necesario considerar la inversión para el desarrollo en los diferentes sistemas operativos; en el caso de México los tres principales son Android, iOS y Windows Phone, puede crearse para Blackberry que tiene una base de usuarios.

3. Conectar la aplicación con la información de la empresa de manera que sea un reflejo de la misma y esté alineada a los objetivos de la organización.

4. Antes de lanzarla al mercado es necesario llevar a cabo pruebas para corregir fallas y encontrar mejoras.

5. Publicación. Con tantas opciones disponibles no se puede esperar que con sólo tener disponible la aplicación esta sea descubierta por el usuarios. Para tener descargas y estar en el top de las diferentes tiendas, es necesario un proceso de promoción ya sea de boca en boca, con una campaña de mercadotecnia.

6. En la administración de la aplicación, se tiene que ser serio con el usuario, aclarar qué permisos se solicitan e informar el valor de los mismos. Es decir, informar que se va a pedir su ubicación o se tendrá acceso a su perfil de redes sociales para entregar una promoción.

7. Medición, una ventaja de estos medios es la oportunidad de conocer al cliente y verificar si utilizan o no la app, para qué y cuántos la están borrando.

8. Mantenimiento, las aplicaciones más exitosas tienen al menos una actualización menor cada tres meses para solucionar problemas y mejorar los servicios, además de una actualización mayor cada seis meses, en las que se introducen nuevas funciones que atraigan a más usuarios.