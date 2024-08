Con la picardía y sagacidad que la ha distinguido al narrar la cotidianidad de las mujeres adultas boricuas por casi dos décadas, la comunicadora Uka Green celebra la etapa más rica de su vida como sesentona con su nuevo libro “A mover el culete”.

La relacionista profesional compartió que su nueva entrega de anécdotas le da poder a una frase que le aprendió de su madre, Aurora Rivera, que la repetía a ella y su hermano en su juventud para superar cualquier adversidad en el camino, fuera pequeña o grande.

“Mi mamá, una jíbara de Barranquitas, nos decía que tenemos dos opciones: ‘tiramos pa’ lante o nos sentamos a llorar’. De ahí nació la frase ‘a mover el culete’, porque la vida me llevó a inspirar mujeres sin estar preparada y yo les decía ‘vamos pa’ lante, tú puedes’ y lo tomaban bien. Pero cuando dije ‘a mover el culete’ la reacción fue inmediata. ¡Pegó! Es una invitación, un grito de guerra para que salgas a vivir a plenitud, a luchar, a disfrutar las cosas que tenemos, buenas y malas”, expresó la “coach” de vida sobre el adagio con el que tituló su más reciente trabajo, sucesor de sus pasados ejemplares “Cuarentaytantos” (2010) y “Titantos” (2020).

Green, quien aseguró que este lanzamiento se da en su mejor momento como escritora, puntualizó que el público disfrutará su reciente faceta como abuela de dos nietas, Catalina y Lucía, quienes aseguró que le “han extendido su vida”; su matrimonio de 35 años, las interacciones con sus cuatro hijos y cómo a sus 63 años sigue estudiando todos los fenómenos de las comunicaciones, mirando todo “en cámara lenta”, gozando la vida.

“Hace poco descubrí lo que es el ‘knowledge commerce’ (comercio del conocimiento) y me paso tomando clases, yendo a seminarios de toda esta nueva avenida que se abre sobre ti para crear productos digitales y que se convierten en libros, conferencias, webinars y cursos; tengo esa inquietud, esa piquiña de saber más y es lo más que me gusta”, indicó la escritora, quien indicó que su computadora y escritorio los tiene repletos de notas adhesivas con futuros proyectos. “Me siento madura, espléndida, me siento bien para hacerlos”, agregó.

Uka Green asegura que el lanzamiento de "A mover el culete" se da en su mejor momento como escritora. ( Suministrada Maydeline Inés )

Este lanzamiento se produce al momento en que reflexiona sobre sus inicios en esta idea hace más de 15 años, cuando dedicaba su día a día a transformar músicos en las próximas estrellas, sin darse el “break” para hacer algo por bien propio.

“Cuando mami fallece en 2005 me quedé en un limbo emocional y un día, pensando en lo que es la muerte, que yo no me había enfrentado así tan cerca, me di cuenta de que no tenía un proyecto de vida. Había pasado cuarenta y pico de años trabajando para los demás, para mi familia, mis hijos, mis amistades, mi madre... y eso está fantástico, pero yo no estaba incluida en los demás, yo no tenía nada mío”, expuso.

Green admitió que no imaginó que escribir sus anécdotas desde un “blog” le rendiría frutos, pero ver que sus ocurrencias provocan conversaciones y tertulias dentro y fuera de la web, solo le provoca agradecer.

“Esto ha sido un proceso lindo, porque yo escribo de lo que vivo y entiendo que eso ha sido determinante para que miles de mujeres se conecten conmigo, porque a fin de cuentas todas vivimos lo mismo, con los hijos, el marido, el trabajo, lo que sentimos, las reflexiones, la espiritualidad, los corajes, las protestas”, expresó la autora, que sigue interactuando con sus fans desde su página de Facebook, y sacándole el jugo a sus historias desde el teatro con “Titantos”.

El libro “A mover el culete” se encuentra disponible en todas las librerías.