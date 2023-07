Apenas se había graduado de escuela superior cuando Aixa Ríos Vázquez se interesó por el diseño de modas y, puntada a puntada, construyó su carrera profesional, creando el patrón perfecto para que sus sueños se convirtieran en una realidad. Hoy por hoy, la luquillense cuenta con sus líneas de ropa Raixi Clothing, dedicada a trajes de noche y accesorios, aunque también ha incursionado en el mundo de los uniformes deportivos con su marca Creaciones Aixa.

Desde adolescente, Ríos Vázquez solía crear sus propios estilos para sus uniformes. Fue así como decidió cursar estudios en diseño de moda para el 1990.

“Siempre sentí pasión por la moda y la costura. Cuando estaba en escuela superior yo misma me hacía los uniformes porque me encantaban las cosas diferentes. Empecé a unir telas, me hacía uniformes con nudos, cosas diferentes y me quedaban. Entonces, cuando salí de la escuela superior decidí estudiar diseñadora de moda con Carlota Alfaro”, explicó la mujer de 52 años.

En un principio, las cosas en el diseño de moda no corrieron como esperaba, así que decidió estudiar educación especial y, aunque rápidamente entró al magisterio, nunca dejó a un lado su sueño de dedicarse a ser diseñadora.

“Tenía los dos trabajos a la misma vez. Fui maestra de educación especial durante 12 años y, a la misma vez, tenía mi taller de costura. Pero se me hacía bien difícil, porque a veces estaba hasta las 3:00 a.m. cortando uniformes para dejarle trabajo a una señora que me ayudaba durante el día, mientras yo daba clases. El taller me estaba demandando demasiado tiempo y decidí renunciar hace 7 años”, relató la educadora, quien entonces se dedicó de lleno a trabajar desde su hogar.

La firma confecciona ropa que va desde vestidos de noche a uniformes deportivos. ( XAVIER GARCIA )

“Empecé en este cuartito, donde tenía las máquinas, recibía gente, tenía un probador y empezamos apretados, pero luego seguimos agrandando el área y conseguí las máquinas y establecí mi negocio como tal en el 2011. Siempre visualicé poner mi negocio en el mismo lugar donde estuviera mi casa y Dios me dio la oportunidad, por eso todo se lo debo a Dios”, resaltó la diseñadora.

Desde entonces su taller y sus líneas de ropa han sido su sustento. Ríos Vázquez comenzó confeccionando vestidos de noche, trajes para candidatas de Miss Universe, para proms, fiestas y bodas. Pero, del glamour y las pasarelas, pasó al terreno de juego con la incursión de su único hijo, Jodanny Rivera Ríos, en el béisbol. En ese entonces, Aixa y su esposo Daniel Rivera se convirtieron en dirigentes y de esa aventura nació la oportunidad de crear uniformes deportivos.

“Mi hijo era cátcher y rompía muchos pantalones de pelota y no se conseguían. Entonces, un día compré una tela para hacer un pantalón a ver cómo me quedaba y me quedó de show. El siguiente año le dije a mi esposo que hiciéramos los uniformes de nuestro equipo y los hicimos. Ese fue nuestro primer uniforme deportivo y fue para el 2000″, relató la empresaria, quien desde entonces comenzó a trabajar en su línea, Creaciones Aixa.

Mientras Aixa trabajaba esta nueva gama de ropa deportiva, su hijo Jodanny comenzó a mostrar interés por el diseño y se hizo parte de la labor en el taller, haciendo las letras de los uniformes de béisbol. Esto, poco a poco, le permitió desarrollar su pasión por el mundo de la costura.

“Jodanny creció en este campo. Cuando era nene, yo cocía y él siempre estaba trepado encima de mi espalda, viendo todo lo que hacía. Después era el que daba ideas de cómo hacer los uniformes y empezó a desarrollar esa visión con la costura. Después se quedó diseñando y yo creaba el patrón”, detalló la madre, quien lleva tres años elaborando el uniforme que utilizan los Cariduros de Fajardo del Béisbol Doble A.

“Parece que saqué la vena de mi mamá. Me críe entre las máquinas y eso empezó a despertar en mí esa pasión como a los 11 años. Luego, ella comenzó a hacer los uniformes de pelota y me puse a inventar con las máquinas para pegarles las letras y entré a este mundo como a los 14 años. Comencé a diseñar y eso me gustaba”, comentó Jodanny.

Pero, no es hasta que Aixa comienza a elaborar un uniforme para el boxeador McWilliam Arroyo que su hijo termina por entusiasmarse y aprende el proceso de confección de los uniformes de boxeo. Así, desde los 16 años (2013), creó su propia línea deportiva llamada Bravea Puerto Rico, enfocada en uniformes de boxeo, pero también trabaja los uniformes para el Juego de Estrellas del Baloncesto Superior Nacional (BSN), así como también los uniformes de los Cangrejeros de Santurce y los Capitanes de Arecibo. Incluso, Bravea PR confeccionó la camiseta híbrida utilizada por el cantante Ozuna en el Clásico Mundial de Béisbol. Esta camisa era mitad del equipo de República Dominicana y la otra mitad era del Team Rubio de Puerto Rico.

El nombre de su marca, Bravea Puerto Rico, tiene mucho que ver con el impulso que su madre siempre le dio desde niño. “Nace porque cuando yo jugaba pelota ella me gritaba: ‘¡Bravea Jodanny, bravea!’ Entonces decidimos registrarlo como Bravea Puerto Rico. Mi mamá hacía el diseño y yo trabajaba el impreso, pero me fui desarrollando hasta que pude hacer el diseño completo”, contó el joven de 26 años. “La pieza clave en todo ha sido ella (mi mamá). Si ella no hubiese estudiado eso, entiendo que no estaríamos en esta industria y esto (taller) no existiría. Son bendiciones de Dios, pero ver la persistencia de ella, ver cómo salía de la escuela a corregir exámenes y luego a coser desde las 6:00 p.m. hasta las 12:00 a.m. todas las noches… Ella me enseñó a bravear en todo el sentido”, afirmó Rivera Ríos visiblemente orgulloso de su progenitora.

Jodanny Rivera, hijo de Aixa, maneja la línea Bravea Puerto Rico, dedicada a la confección de uniformes, como los de los Cariduros de Fajardo en el béisbol Doble A o los Cangrejeros de Santurce y Capitanes de Arecibo en el BSN. ( XAVIER GARCIA )

Asimismo, el joven reconoce el esfuerzo de su madre y su padre para poder contar con un negocio familiar.

“Para mí es una bendición brutal. Esto es un negocio familiar, yo trabajo con mi mamá, mi papá y mi esposa. Después que podamos trabajar en familia, poder disfrutármelos a ellos todos los días... eso no lo cambio por nada y quisiera mantener el negocio así, que siga fluyendo porque mi sueño siempre ha sido poder seguir incursionando y seguir creciendo para darle trabajo a la familia completa”, dijo el joven diseñador, quien tiene su página online: braveapr.com.

Por su parte, Aixa destacó que es una familia muy unida. “Yo renuncié a la educación y me quedé aquí. Mi esposo dejó su trabajo como camionero y se encarga de recibir a los clientes y tomar órdenes, y Jodanny se ha quedado trabajando con Bravea solito. El tipo monta el uniforme desde cero, y qué más orgullo para mí que eso”, destacó tras exhortar a las mujeres a luchar por sus metas. “Se puede sacar adelante a la familia, lo que hay que tener es perseverancia. No es fácil, a mí no se me hizo fácil, pero con Dios es posible”, finalizó Ríos Vázquez, a quien pueden conseguir a través de su página de Instagram: Raixi Clothing y también a través de Facebook: Bravea Puerto Rico.