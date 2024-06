Eliminar el vello de las axilas y las piernas es un proceso que las mujeres realizan entre una o dos veces por semana, aunque esta frecuencia puede aumentar durante la temporada de verano y las actividades sociales.

Aquellas mujeres con piel sensible tienden a hacerlo menos, debido a la irritación y el sarpullido que les ocasiona. Nair, marca de cremas depilatorias, ofrece una gama de productos seguros para la piel normal a sensible, probados por dermatólogos. Estas reducen el crecimiento del vello y no son probados en animales, de acuerdo el comunicado de prensa circulado por la agencia DOT.

- Nair Shower Cream: Una crema para remover el vello corporal durante la duchado en zonas de piernas, brazos, axilas y bikini. Cuenta con dos módulos: el Nair Argan Oil Shower Cream, para vellos ásperos y gruesos, que contiene aceite de argán marroquí y azahar para mantener la piel suave y saludable, y el Nair Sensitive Formula Shower Cream para pieles sensibles, que contiene aceite de coco y vitamina E.

El uso de crema depilatoria podría reducir el crecimiento de los vellos corporales. ( Suministrada )

· Nair Prep & Smooth Face: Una crema para remover el vello facial que cuenta con dos variantes: una para pieles sensibles con leche de coco y colágeno, y otra con ácido hialurónico y extracto de sandía para hidratar.

· Nair Body Cream: Una crema para remover el vello corporal de brazos, axilas, piernas y zona de bikini. Actúa en tan solo tres minutos, proporcionando una depilación rápida y suave que dura días más que el afeitado. El Softening Baby Oil, Rich Cocoa Butter & Vitamin E, y Soothing Aloe & Water Lily, son las tres variantes de este producto.

La marca de crema depilatorias, quienes respetan la decisión individual de eliminar el vello corporal, recomienda en cada uso realizar una prueba previa (patch testing), 24 horas antes de la remoción del vello para verificar posibles sensibilidades o reacciones alérgicas. Esto se hace aplicando el producto en un área pequeña de 1 a 2 pulgadas en las piernas o los brazos.