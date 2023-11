Por más de 10 años, Ana Agosto se ha encargado de ayudar a las parejas puertorriqueñas a convertir en realidad ese sueño de muchos del momento en que ambos deciden decirse: “sí, acepto”.

La experta en coordinación de bodas siempre se ha dedicado a educar e inspirar a los novios sobre cómo llevar a cabo una planificación de esa esperada ceremonia en la que familiares y amistades se unen para festejar esa promesa de amor eterno.

Por medio de unas carpetas personalizadas, Agosto recopilaba información esencial para organizarse, conocer mejor el argot de la industria y evitar tensiones innecesarias en este proceso. Sin embargo, en el camino se percató que algunas personas se les dificultaba entender el contenido que curaba tras no tener dominio en el idioma inglés, así como le admitían que contaban solo con las referencias visuales que ella les proveía para inspirarse y celebrar sus nupcias.

La “wedding planner” admite que fue su esposo y mejor amigo, Christopher, quien la exhortó a crear su propia carpeta y la motivó a sacar su “Carrie Bradshaw” a pasear y emplear lo aprendido en la academia para llegar a “La carpeta de la novia feliz”, una herramienta que busca romper con todos los estigmas detrás de la organización de una boda de ensueño a corto, mediano y largo plazo.

“Usualmente, pintan a la novia en el proceso como una persona estresada, llena de ansiedad, y verdaderamente en esta década que llevo haciendo este tipos de eventos me he percatado que si esa novia de camino al altar tiene las herramientas necesarias y las guías adecuadas, no tiene por qué haber estrés”, sostuvo Agosto en una entrevista con Primera Hora sobre el proyecto que le tomó cuatro años en desarrollar.

En cuanto de atajar la percepción errada de las “bridezillas”, término que se popularizó en el año 2004 con el lanzamiento del reality show que transmitía el canal WE, que presentaba a las mujeres a punto de casarse en un estado de ánimo errático y hasta violento, Agosto persigue con su iniciativa ayudar a entender que las bodas, en su concepto más simple, son espacios donde ellas pueden y deben confirmar el amor que existe antes que todo lo demás.

Por consiguiente, la coordinadora manifestó que esta carpeta busca que las novias puedan prepararse “desde la A hasta la Z” sobre este proceso, tocando factores importantes como el presupuesto, el venue, la diferencia en colores, la estrategia para elegir a los invitados adecuados, de una manera comprensible, visualmente atractiva y amigable.

Único en su clase

Además, la productora de eventos boricua expresó el orgullo que tiene al presentar esta guía por ser la primera publicación de creación de bodas escrita en español, especialmente cuando un encuentro de coordinadoras en Medellín, Colombia, la llevó a reconocer la falta de material para “criollizar” este tipo de instrumento.

“Quería una herramienta que hablara en el idioma de los novios, con las necesidades y preferencias de ellos porque tendemos hacer todo ‘by the book’ (al pie de la letra), y nos olvidamos de personalizar esta experiencia de esa pareja, que son diferentes, que tienen gustos, que tienen prioridades distintas”, acotó Agosto sobre este lanzamiento, que también incluye una línea de cuidado personal.

“Esto para nada busca reemplazar un ‘wedding planner’, porque siempre recalco la importancia de este recurso en todo evento de boda. Incluso, esto no está para los novios nada más, sino otros colegas pueden usarlo para fortalecer sus servicios”, agregó.

Para más información sobre este nuevo proyecto, pueden visitar la página de Soy novia feliz, así como sus cuentas oficiales en las redes sociales.