La metamorfosis de una mariposa le recuerda el valor de la determinación, de superarse y de disfrutar todo camino más allá de las dificultades. Abrazar esta admiración le ha servido a la estudiante universitaria Andrea Mya González Maldonado para derribar frustraciones y enfocarse en que muchas aspiraciones sí se pueden lograr.

Esa misma reflexión la inspiró a nombrar su línea de trajes de baño Morpho Swimsuit. Además de ser la gestora de la tienda virtual, también es la modelo de las piezas, clara de que no le interesa esconder cicatrices físicas ni emocionales, pues desde la niñez ha experimentado cirugías para corregir la diferencia de longitud en sus piernas, proceso que se ha logrado con éxito.

“Es un nombre bien especial para mí porque es mi mariposa favorita”, dijo sobre la exótica especie. “Me identifico mucho con las mariposas porque el transcurso de mi vida ha sido un poco difícil. Pasé por varias operaciones de las piernas, cosas personales, y la etapa de la mariposa es muy hermosa, su transcurso de la oruga, del capullo, me identifico mucho con eso”, sostuvo la joven de 19 años, quien compartió que le falta una cirugía para culminar.

“Es una operación supersencilla. Es sacarme del fémur la varilla que tengo puesta. Han sido cuatro operaciones”, especificó la también hija de la modelo y presentadora radial Bebé Maldonado. “Tenía una pierna más larga (izquierda) que la otra. Ha sido un proceso que hay que bregar mucho con la salud mental. Tienes que tener mucho apoyo de tu familia, tener una mente dura. Ser bien positiva. Eso y mamá, por un lado, y familia. Es un proceso duro. Físicamente, mentalmente, hubo esa inseguridad”, afirmó la joven natural de Carolina, quien todavía debe cuidarse de caminar largas distancias. Tampoco puede estar por prolongadas horas de pie.

“Todas (las cirugías) fueron dolorosas, pero con mucha terapia de agua, mucha terapia física, mucho gimnasio, una buena alimentación y motivación… Es uno mismo es el que decide estar bien”. Risueña y con mucha ilusión, compartió la razón que desde mayo la hizo decidir emprender la tienda Morpho by Mya, que estrenó en noviembre. También, sobre el apoyo que recibió de su mamá desde el inicio, cuando trabajaba como vendedora en un gimnasio.

“Le hice un acercamiento y le dije ‘mami, si ya no puedo con el impulso de trabajar y estudiar a la vez, quiero crear mi negocio’, y ella me dijo ‘vamos pa’ encima, ¿qué es lo que hay que hacer?’”.

La selección de bikinis que vende están disponibles a través de morphobymya.com en tallas small, medium y large. “Pronto vengo con tallas más grandes y más pequeñas, y muchas cosas más además de trajes de baño”, adelantó sobre la tienda que realiza envíos a Puerto Rico y Estados Unidos.

Su aspiración en promover la idea de resaltar los atributos de quien los luce, es uno de los aspectos que tuvo presente al escoger las piezas para su colección. “Quiero que se caigan todos esos estereotipos que existen en Puerto Rico y a nivel internacional. Quiero que la mujer enseñe sus curvas, que enseñe que es poderosa”, manifestó con énfasis. “Quiero que la mujer se sienta segura, que luzca su cuerpo, que enseñe esas curvas, que se sientan cómodas, que es lo más importante con el traje de baño que tengan puesto, así sea un traje de baño completo, dos piezas, altitos, quiero que lo luzcan y se sientan bellas”.

La joven emprendedora especificó que trabaja para añadir más diseños. “Cada uno de los trajes de baño tiene un nombre especial. Cada colección, son nombres de mariposas que yo amo”.

Se inclina por la psicología

La estudiante universitaria compartió que, si bien admira la trayectoria de su madre en los medios de comunicación como modelo y presentadora, es una rama que no le llama la atención.

“Hice mi negocio de trajes de baño y sé que tengo que estar en las redes sociales. No es algo que diría que me encanta, pero si me pudiera dar alguna oportunidad, como en modelaje, sería modelar mi propia marca, cosas así”, aclaró.

“Siempre lo he dicho desde bien pequeña, me gusta psicología por mis experiencias de vida, por lo que he pasado de niña, muchas cosas, y yo siempre he sido una nena bien empática. Soy una nena que siempre está hablando con todo el mundo. Siempre quiero ayudar a todo el mundo. Veo a una persona a lado mío y monto conversación”, manifestó quien cursa estudios en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

“Ha sido un proceso de emoción porque el sueño mío y el sueño de mi mamá era que yo entrara la Universidad De Puerto Rico y el próximo paso es entrar a (la Universidad Albizu) a hacer maestría y doctorado. Fue un proceso de mucha dedicación, de noches largas de estudio, pegada a la computadora, levantarme temprano, amanecerme para poder cumplir con mi estudios”, rememoró con orgullo Andrea Mya, quien muestra un marcado parecido físico con su madre.

“Ella es mi colita y yo soy su colita. Ella siempre está en todo y la verdad no me molesta porque tenemos una química que, además de madre e hija, es mi pana, mi mejor amiga, mi hermana. Puedo contarle de todo”, afirmó con orgullo. “Le quiero agradecer porque nunca me ha dejado sola en ninguna de las etapas, en ningún momento. Siempre ha estado para mí sin importar problemas, sin importar la hora, sin importar el lugar”.