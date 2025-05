“No es lo mismo ser mamá hace 17 años por primera vez, que vivir la maternidad ahora”, así se expresó la animadora Gil Marie López al manifestarse afortunada de gozar una “nueva aventura” con la llegada de sus gemelas Catalina y Fernanda.

La presentadora de “Día a día” expresó que al sobrellevar el nacimiento prematuro de las bebés, hecho que provocó que las infantes estuvieran más de 100 días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Orlando, Florida, ahora disfruta más de la presencia de ambas, así como de una vida profesional plena tras estar por 14 años en la televisión puertorriqueña.

“Disfruto lo simple de la vida. Antes, quizás, uno se levantaba y daba las cosas por sentado. (Ahora) y yo me disfruto al máximo todo, desde que estas niñas abren los ojos, que las veo con ese crecimiento profundo que tienen, la oportunidad que les dio Dios a ellas de vivir, y aprovecho todo, nos disfrutamos todo, hacemos fiesta por todo, celebramos todo, porque sé y reconozco lo que ellas tuvieron que luchar para estar aquí con nosotros”, indicó la comunicadora en entrevista con Primera Hora desde el Fairmont El San Juan Hotel.

López también resaltó contar con el apoyo incondicional de su esposo, Cristian Diez Muro, de su hija mayor, Lorena, y hasta la cuidadora Yian, de la agencia de “babysitting” MiNaNi, cuyos servicios permiten a la familia regocijarse de la energía de las pequeñas.

“Esta ha sido la escuela de la vida, con toda la madurez, y los aciertos que tuve con Lorena, en cuanto a la relación madre-hija, ser ‘mamita’, pero también ser amiga, que es importante para mí. Trato de repetir esos aciertos con todas ellas”, expresó haciendo referencia a la adolescente de 17 años.

“Toda esa parte bonita que he aprendido junto con ella siendo más joven en la maternidad, a diferencia de ahora que tengo 38 años. El cambio es del cielo a la tierra y Lorena también me está ayudando mucho a estar más inmersa en la crianza de las gemelas, porque puedo compartir esta nueva versión de mí con ellas”, resaltó.

En cuanto a su pareja, afirmó que el empresario, además de ser un “excelente papá”, también se destaca como un “pilar” de la familia.

“Él es mi mano izquierda, derecha... somos un equipo, somos un gran equipo. Mi esposo y yo somos excelentes amigos, compañeros de vida, y él cree mucho en mí, me reta, me apoya a nivel profesional, y me admira mucho. Y yo también lo admiro mucho a él, creo que por eso hemos hecho este equipo de Grandes Ligas”, sostuvo sobre Diez Muro, con quien se casó en diciembre de 2022.

“No es fácil tener dos niñas de un año y cuatro meses a la vez trabajando ambos afuera para ganar el pan. Pero sí, se puede, lo hemos hecho y me siento orgullosa del trabajo que hemos hecho en conjunto”, afianzó.

“Quiero devolver las bendiciones que he recibido”

López, por otro lado, asegura que esta faceta, aún con su cargada agenda, no representa un impedimento para no solo seguir sus sueños, sino también devolverle al público el apoyo que recibió en uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Me siento bendecida porque sí, uno puede tener un poco de consciencia de lo que las personas ven en uno a través de la pantalla, y sé que me tienen un cariño especial, me lo demuestran cada vez que salgo a la calle. Pero no fue hasta ese momento que pasamos esta situación en la que sentí el apoyo del público, de mis compañeros de trabajo, de los medios de comunicación, tanto televisivo como la prensa escrita. Fueron muchos colegas que oraron por mí, por las nenas, y todo lo que he ido sembrando en los años con mi labor de presentadora y comunicadora, pues ha rendido frutos”, expresó.

López también compartió que, tras el respaldo recibido, ya se encuentra trabajando con una promesa que se hizo al momento de ver a sus niñas fuera de peligro: aportar su apoyo a otras familias a través de la filantropía y la educación.

“Yo quiero devolver las bendiciones que he recibido. Tengo muchos proyectos en agenda, entre ellos, crear una fundación que ayude a familias que estén pasando por lo que nosotros vivimos, que espero algún día poderlo cumplir”, compartió.

El talento de Telemundo Puerto Rico también asegura que está dispuesta a escribir un libro para compartir sucesos de su más reciente etapa, hazaña que puso en pausa ante el ajetreo de ser mamá una vez más y sus compromisos profesionales.

Sin embargo, un proyecto que ya tiene seguro será el nuevo “Baby Expo”, un evento que busca educar a las madres sobre diversas facetas y desafíos en sus vidas, humanizar el proceso, y ayudar a pequeños negocios con un espacios para dar a conocer sus propuestas en el mercado infantil.

“Es un evento completo, es un evento para toda la familia, para los padres, para los tíos, para los niños, porque habrá actividades para que se diviertan en un espacio seguro, feliz y que yo pueda darles las herramientas de educación para que ellos puedan tener una paternidad plena”, compartió.

López aseguro que iniciativas como esta persiguen dejar un legado a su familia que no solo puedan disfrutar, sino también servir de inspiración para apoyar a las comunidades.

“Yo diría que parte de lo que voy trabajando, a nivel profesional ha sido siempre pensando en mi familia, que puedo lograr mis sueños, pero siempre con ellos como prioridad; ellos son los que siempre me reciben cuando regreso a casa y no hay mayor satisfacción que esa”, manifestó.