Apostar al desarrollo interior y a la esperanza dentro de cualquier proceso difícil fueron algunos de los aspectos que motivaron a la autora puertorriqueña Sonia E. Navarro González a escribir el libro Reaviva tus colores: principios para transformar los retos en un carácter brillante. Explorar maneras de mejorar la comunicación como madre durante el proceso de crianza, se añadió a la encomienda que plasmó en la publicación de 155 páginas.

La introspección que realizó durante la redacción del libro surgió luego de sufrir una dolorosa lesión tras una caída en 2022. “Se me partió mi mano derecha en cinco pedazos. Hoy camino con una placa y diez tornillos ahí. A las dos semanas de haber tenido el accidente, donde todo era comenzar de nuevo, me pongo a analizar lo que estaba viviendo, y comencé a esbozarlo en mis palabras y empezar a escribir, y hago esa correlación de la caída que pasé. La etapa de sanar la extrapolé a la relación de padres con hijos”, detalló la autora, quien posee un doctorado en administración psicológica educativa de la Universidad de San Miguel, en México.

“Somos seres integrales. El libro se divide en cuatro vertientes: física, social, emocional y espiritual. Si logramos cuidar esas cuatro fases, vamos a vivir más en balance, más en equilibrio, y eso nos ayuda de alguna forma. Así que son 19 reflexiones donde agarro la experiencia que viví, la parte que estaba sanando en ese momento, y hablo de una anécdota que haya extrapolado con mi hija relacionado a eso o conmigo, y terminamos cada reflexión con un ejercicio práctico”, dijo la madre de Grace Enid y Marcus Israel, de 13 y 18 años, respectivamente.

Cada capítulo culmina con una imagen para pintar. “Termina con algo para colorear porque pintar es una de las terapias que nos ayuda, precisamente, a trabajar ese hemisferio derecho donde podemos ir sacando esas emociones, ese hemisferio derecho que trabaja la parte emocional donde en la mujer se ve más pronunciado, lo desarrollamos. La terapia de pintar ayuda a relajarnos, ayuda a ir formando el carácter”. Como estudiante de arte, su hija tuvo la encomienda de trazar las ilustraciones.

El ejercicio de sanar heridas de los días en que crecía en su natal San Lorenzo, lo vio determinante en su propósito de orientar. También, para plantear la relevancia de evitar transmitir parte de esas creencias o traumas, al criar. “Soy la número nueve de diez hermanos. Yo me crié entre adultos. Yo no tuve todo el acceso que tienen mis hijos. Pues, ¿cómo yo sano esa niñez entre adultos?”, confesó a modo de ejemplo la conferenciante y consejera en adicciones. “Perdí a mi papá cuando tenía 13 años, así que en el amor de papá esas conversaciones yo no las tuve, pero entonces, ¿cómo yo voy sanando esa parte?”, prosiguió, y reveló que una de las experiencias que la ayudó a sanar fue escribir una carta póstuma dedicada a su papá.

La autora expuso que el libro contribuye a fortalecer los lazos de madre e hija. “Científicamente, está comprobado que una de las relaciones más complicadas que se trabaja es la de mamá con las hijas”, sostuvo la también autora de Matices de Mujer: Descubre la pureza del diseño destinado para ti. “Las mujeres somos una biblioteca de emociones”, dijo. “Nosotras como mamá, a veces queremos transferirles el dolor del pasado a nuestras hijas, y no se vale. Tengo que sanar primero. Aunque duela, tengo que buscarlo, tengo que sanarlo”, expresó pensativa la profesional en recursos humanos. “Quiero que mi hija ame la naturaleza, que ame al prójimo, que ame en la parte social, y de esa forma vamos creando un balance en nuestras hijas”.

Experimentar el dolor físico mientras se recuperaba de la lesión de su mano, incluso el que derivaba de las terapias durante el tratamiento, lo transformó en otra lección en el proceso de crear este libro. “Le enseño a mi hija ‘habrá días en que te vas a caer, pero también te vas a levantar, a mamá le ha pasado’”. Ser consciente de la vulnerabilidad como ser humano ante los retos de la vida, es clave en el proceso. “En la familia no hay perfección, sino que es una búsqueda de tratar de ser mejor validando sus colores, validando su paleta. Para mí esa parte es bien importante”. De paso, plantea que en cada situación conviene enfocarse en las posibles soluciones, como lo expone en el capítulo No todo se arregla de la misma forma.

El libro está disponible en las librerías principales del país y a través de Amazon. Comprometida con la labor social, Navarro González resaltó que los recaudos de la publicación serán destinados a la Fundación Cuida tu Esencia, que creó junto a su esposo en 2015 para asistir en la necesidad de proporcionar ropa interior nueva a mujeres y niñas con necesidades económicas. Desde entonces, ha brindado apoyo a hogares en Puerto Rico e, incluso, a otros países como República Dominicana, Ecuador, Panamá, Honduras y Costa Rica. “No me voy a cansar de hacer el bien, porque alguna vez voy a tener cosecha y debe ser buena”, reflexionó convencida.

Por otro lado, la autora realizará varias presentaciones para promover su libro e interactuar con el público. El 20 de enero visitará la librería Casa Norberto, a las 4:00 p.m. El 8 de febrero estará en Caimito Books a las 6:00 p.m. El 17 de febrero, a las 11:00 a.m., estará en la Librería Cristiana Evangélica de Carolina. El 24 de febrero la firma de libros será en El Rincón del Lector en Camuy a las 11:00 a.m., y a la 1:00 p.m. en Manases Café, en Isabela. El 2 de marzo el encuentro será a las 3:00 p.m. en El Candil, en Ponce.