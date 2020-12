Servir de compañía a quien atraviesa la experiencia de la maternidad es una de las intenciones de las autoras Ana Teresa Toro y Edmaris Carazo a través de su libro Parir es partirse.

La publicación recoge las experiencias de ambas madres primerizas, quienes apostaron a la honestidad y el humor para plasmar su sentir desde un punto de vista realista.

“Cuando nace un bebé, nace una madre. Esa madre está dando sus primeros pasos y poco a poco va encontrándose”, manifestó la periodista Ana Teresa Toro. “Me parece que lo importante es acercarte al tema sin juicios, y en el libro lo hacemos de ese modo”.

Dentro del propósito de exponer sus vivencias, plantear el tema de la idealización sobre la etapa formó parte del proyecto.

“Nuestra experiencia con la maternidad es un punto de partida para hablar de una experiencia que es universal”, añadió Toro. “Cómo uno regresa y encuentra un nuevo centro después de un cambio de vida trascendental. Eso por un lado, y por el otro, hay mucha idealización, mucho maquillaje en torno a hablar de este tema. Lo que hemos querido hacer con este libro, sin ánimos de decir que es una tragedia, porque nosotras estamos enamoradas de nuestros bebés con todo lo que trae, y lo viviríamos mil veces, con lo intensa, importante, hermosa, dolorosa y caótica y bella de la experiencia, analizamos que la sociedad ha impuesto un tabú y si dices algo negativo del embarazo, de la maternidad, eres terrible. Sin embargo, lo que ocurre es que no son posiciones que se cancelan. Tú puedes experimentar el dolor y sufrirlo, y a la misma vez experimentar el amor y celebrarlo”, resaltó la también madre de Nicanor, de 8 meses, producto de su relación con el actor Modesto Lacén. “Lo que queremos es presentar el embarazo en su complejidad”.

Además de relatar sus vivencias, Edmaris Carazo señaló el interés de servir de apoyo en quien lea la publicación.

“Me gustaría sentir que acompañamos a alguien en el proceso. La maternidad puede ser contradictoriamente una experiencia que te hace sentir un poco aislada y un poco sola, aunque tengas tribu. Sería ideal llegar a esa persona que esté pasando por este proceso, o que nunca lo haya pasado, o que lo esté contemplando, o que está totalmente decidida en que no lo quiere hacer, porque todo es válido. Pienso que al leernos se va a sentir menos sola. Queremos que encuentren una aliada, que sientan complicidad”, dijo la madre de Silvio, de un año y cuatro meses, quien aclaró que el tema del embarazo no es el único que se aborda en la publicación.

Edmaris Carazo con Silvio, de un año y cuatro meses. (Naty Benitez Camacho (Custom credit))

“Hay unos primeros escritos que hablan de antes de convertirse en mamá y las presiones y las preguntas que te hacen, y cuando tienes treinta, que te preguntan más que cuando tienes veinte, de cuándo lo vas a dejar”, explicó la también bloguera y abogada licenciada. “Está la presión social de que a los treinta ya tu mamá te tenía a ti y a tu hermano, probablemente. Los chistes que me decían, que sería la abuelita de ‘cuando vayas a buscarlo en (el centro de) cuido’. Hasta las cuestiones médicas, que es raro para uno porque uno ve a las artistas de Hollywood que tienen hijos a los 40 y no pasa nada. Pero uno llega a una oficina de un médico y eres un embarazo geriátrico, aunque tengas 34 años”, compartió la autora de la novela El día que me venció el olvido.

Al hablar del título, hicieron referencia al significado literal y simbólico, y mencionaron que se desprende de una expresión de Carazo dentro de la publicación. Toro abundó al respecto.

“Nos dimos cuenta de que es perfecta porque hay muchas rupturas que ocurren en el proceso de convertirse en madre”, dijo Toro, quien tuvo su bebé a los 35. “Están las rupturas literales. Todas las formas de rajaduras que se dan en el proceso, en nuestros cuerpos, ya sea un parto vaginal, natural, o una cesárea. Están todas esas grietas obvias y literales, pero también están las rupturas simbólicas. Romper con la mujer que eras para convertirse en la madre que serás. En ese proceso hay muchas cosas que se rompen y en esta partidura, en esta grieta, entra mucha belleza, mucha luz, mucha alegría, y también mucho dolor”, afirmó la autora de la novela Cartas al agua, y compartió una de las mayores lecciones que le ha derivado el proceso de convertirse en madre.

PUBLICIDAD

“Se aprende la importancia de uno estar bien para poder cuidar de otra persona. También, que para una experiencia como ésta hay que rendirse, al dolor, rendirse al miedo, a la incertidumbre, porque si lo resistes y lo peleas, te va a peor. Ese proceso de soltar las armas y entregarte a lo que venga. Puede ser muy doloroso, pero también muy liberador y muy hermoso”.

Elsa Mosquera y Beba Rivera, de la editorial Ágora Cultural Architects, formaron parte de la producción del libro, que cuenta con ilustraciones de Sharon González Colón.

La publicación está disponible para la venta a través de la página parirespartirse.com. A partir de diciembre 15, estará en las principales librerías del País.