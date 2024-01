Inspirar y promover la capacidad de transformar circunstancias difíciles en experiencias positivas forma parte de la misión de la pianista puertorriqueña Brenda Hopkins con su próximo espectáculo, “Vivir”.

La intención llega con el concierto que representa su primero tras el diagnóstico de cáncer de seno que la mantuvo fuera de los escenarios desde principios del 2023. La también educadora no solo presentará por primera vez los temas del álbum que lleva el mismo título del show, sino que compartirá relatos dirigidos a servir de fortaleza a quien esté atravesando un panorama similar al que experimentó. El evento gratuito será el domingo, 4 de febrero, en el Teatro de la Universidad Inter Metro en San Juan.

“La música es mi forma favorita de abrazar. Al mismo tiempo, la manera en que yo trabajo la música me ha enseñado a vivir la vida, a soltar, a confiar, a dejarme guiar, lo que hace que la música y la vida no estén separadas. Son la misma cosa para mí”, manifestó la profesora del programa de música popular en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro.

“Siempre he dicho que si tú entras a mis conciertos de una manera y sales de otra, yo cumplí con mi misión y, obviamente, de la forma que queremos salir es inspirados, fortalecidos y llenos de ilusión y energía positiva”.

Al repasar su cuadro clínico, que conllevó quimioterapias, reveló que la noticia del diagnóstico la recibió a principios de 2023.

“Terminé el tratamiento curativo. Ahora estoy en tratamiento, pero es preventivo porque gracias a Dios el tratamiento que se hizo fue exitoso”, celebró.

De la experiencia aprendió la importancia de enfocarse en recuperarse en vez de cualquier panorama desalentador. El documental “Heal” la motivó a leer el libro “Radical Remission”, de la doctora Kelly A. Turner. La publicación le brindó conocimientos que le sirvieron de gran ayuda.

“Fue de mucho significado para mí porque esta científica entrevista a miles de personas alrededor del mundo que habían superado enfermedades terribles, y descubrió que aunque cada cuál hacía cosas diferentes, había tres cosas que todas estas personas habían hecho en común”, detalló. “Resulta que ya yo estaba haciendo la mayoría de esas cosas naturalmente, pero esa lista fue mi guía y trabajé mucho con mi mente, con la parte espiritual, con generar, como yo digo, experiencias de gozo a propósito para ayudar a mi cuerpo a liberar esos químicos que nos ayudan a sanar”, resaltó sobre lo que también implicó trabajar con su estado de ánimo, crear oportunidades sanas de distracción y rodearse de personas con una visión optimista.

“Hubo momentos, sobre todo el momento de recibir la noticia, que es normal que uno sienta miedo ante la incertidumbre, ansiedad también. Hubo momentos como cuándo me explicaban lo que podría suceder, los efectos secundarios que podría tener el tratamiento. Hubo momentos retantes, y también hay que permitirse sentirlo, porque la vulnerabilidad es importante, pero el ejercicio es ese: tú lo sientes y luego, intencionalmente, lo reenfocas. No te quedes ahí porque entonces la situación puede empeorar”.

Con su música, además de entretener, interesa provocar reacciones esperanzadoras. En ese sentido, la producción discográfica “Vivir” cobra gran protagonismo.

“Este álbum, originalmente, se llamaba ‘Global’. Yo lo iba a lanzar en el famoso año de la pandemia. Pero se atrasó, obviamente, por la situación mundial”, dijo la artista, quien comenzó a tocar el piano a sus 5 años. “Pero como sucede usualmente conmigo y la creatividad, siempre la música va como por delante, porque me di cuenta que ese no era el momento para este álbum. Empecé a leer los títulos de las canciones, ‘Milagro de amor’, ‘Vale la pena’, ‘La buena vida’ y me di cuenta que en realidad este álbum se trataba de esto que yo acabo de vivir, porque eso es lo que estoy celebrando con estas canciones, la vida”.

El encuentro musical es el primero en más de un año. “Voy tocar por primera vez las canciones del nuevo álbum en el orden en que están en el álbum porque es como una experiencia, un viaje, con mis dos músicos, en formato de trío: batería, bajo y piano. Algunas las toco sola, y voy a intercalar algunas historias de mi proceso, algunos videos, imágenes, para hacer una experiencia completa”, adelantó.

La velada también servirá para expresar cuánto valora el apoyo de las personas que estuvieron presentes en su proceso.

“Van a ir mis médicos, enfermeras, todo el mundo va para allá, y quiero agradecer a todos los que me acompañaron”, confesó. “Pero también quiero compartir las cosas que hice que yo entiendo que me ayudaron, por si esto puede inspirar a otras personas que están pasando por lo mismo o que conozcan a un familiar que esté pasando por lo mismo. Eso es otra de las misiones que tengo con este concierto”.

Recaudar dinero para becas para estudiantes de música y enfermería del recinto universitario se añade a su propósito.

Al reflexionar sobre las altas y bajas vividas durante su tratamiento y recuperación, varios aprendizajes inundan su mente.

“Siempre he sabido que una de las cosas más hermosas que tenemos los seres humanos es la capacidad de transformar cualquier experiencia en algo positivo, y todos los días hay personas que no tienen piernas y corren motoras, personas que no tienen brazos y pintan, y sabemos que el mundo está lleno de estas experiencias”, sostuvo. “En este caso, me tocó a mí descubrir dentro de mí esa fuerza y capacidad de transformar algo en positivo. Era algo que yo sabía que existía, pero me tocó vivirlo, y lo agradezco porque la nueva Brenda Hopkins, ahora tengo nuevo ‘look’ y todo, esa es la nueva Brenda. Es una Brenda más consciente, más empoderada, más amorosa. Todas las cosas que ya estaban dentro de mí, las intensifica”.

Los boletos para la reservación gratuita están disponibles a través de PRTicket.com. Se sugiere un donativo para el fondo de becas para estudiantes de música y enfermería de la Universidad Inter Metro. Cada persona que brinde un donativo de $50 o más recibirá un CD del álbum “Vivir”, de edición limitada.