Cuando la paciente de cáncer Gretchen Marie Vázquez Torres estaba en sus días de mayor debilidad en la enfermedad, buscaba animarse con alguno de los tutoriales de belleza del maquillista Bryan Villarini.

“Bryan está ahí conmigo”, era su mantra, según le contó la propia Gretchen Marie al experto en maquillaje teatral.

La mujer falleció hace un par de semanas, pero la química que se dio espontáneamente entre ambos, luego que ella participó de una actividad animada por él, quedó en la memoria de Villarini.

Tanto que ahora que fue escogido como portavoz de la Sociedad Americana Contra el Cáncer, decidió desarrollar una serie de vídeos dirigidos a educar y a ofrecer trucos o recomendaciones de belleza -muy a su estilo-, para las personas enfermas de cáncer.

Lo hará bajo el título “Bryan está ahí conmigo”, en memoria a Gretchen Marie. “Eso es lo que me inspira”, dijo de la nueva aventura que iniciará conociendo de la enfermedad.

Bryan Villarini conoció a Gretchen Marie Vázquez Torres en una actividad que animó para pacientes de cáncer. Hubo una química inmediata entre ambos. La mujer falleció recientemente.

“Quiero llegar al sentimiento real. ¿Cómo te sientes cuando la enfermedad te empieza a atacar?, ¿Cómo te puedes llegar a sentir incompleta cuando te hacen una mastectomía?, ¿Me podré someter a un facial?”, adelantó de las realidades que abordará con información, empatía y mucho humor.

“Resulta que cuando me escogen de portavoz, más allá de la bonita de la experiencia y del activismo que está de moda, me pregunto qué más puedo hacer, porque lo que es ayudar siempre está en mí”, compartió el colaborador de Primera Hora.

BRYAN esta ahi... CONMIGO‼️ Mi nuevo Bebe😍😍😍 Una serie de tutoriales enfocados a hacerte más llevadera lo que es la apariencia física en la batalla contra el cancer. No estarás sola o solo, en esta lucha, aquí tendrás un aliado más! Que te ayudara a sentirte más segurx de ti por fuera y puedas enfocar todas tus fuerzas donde deben de estar! En tu Salud Interna!!! Yo voy a ti!!! Gracias @sociedadcontraelcancerpr Por inspirarme a este embeleco que hago humildemente de manera independiente 👚👛🌸💗🎟🩰🎀👙 Hay muchas formas de ayudar!!! Busca la tuya!!!🥰🥰🥰🥰🥰 Posted by Bryan Villarini on Saturday, June 20, 2020

El primero de los vídeos contempla tenerlo listo para el inicio de julio. Para este presentará una entrevista con un oncólogo. “Me quiero someter a la enfermedad como si fuera un paciente”, indicó.

Luego vendrán las ideas de productos y maquillajes, qué tipo de peluca usar según la forma del rostro, o cómo acomodarla para que luzca natural, entre muchísimos otros trucos que sumará según también comience la interacción con sus seguidores en las redes sociales.

“Bryan está ahí conmigo” será un proyecto exclusivo para las redes sociales de Villarini.

“No quiero vincularlo ni al programa ni a otra cosa, porque en el proceso puede ser que meta la pata y me encantaría meterla para educarnos”, dijo.

Cada vídeo tendrá como elemento unificador la exhibición de un brasier rosado, símbolo de las campañas educativas que realiza la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

“Siempre va a haber ese compromiso conmigo, porque creo en dar, porque sé lo que no es no tener nada, pasé por ahí, y muchas veces necesité que me dieran, y la gente ni lo consideraba”, expuso.