Su amor por la cocina trasciende el entorno de un espacio para preparar recetas y mostrar su creatividad en platos. Como educadora, la pasión llega con el interés de guiar a nuevos aspirantes a encontrar en esta vocación una oportunidad de desarrollo.

Con su labor, la chef puertorriqueña Mai-Ling Cabán ha encaminado por años los intereses de superación de numerosos soñadores. Su diversa comunidad estudiantil ha incluido personas con retos de aprendizaje y otras que llegan con acuerdos de tribunales para estudiar como condición para no cumplir cárcel. A cada uno lo recibe con el mayor compromiso para que tenga una experiencia de aprendizaje provechosa.

PUBLICIDAD

“Yo les digo ‘yo no vine aquí a colgar a nadie, ni a pasar la clase. Mi lema es que yo tengo una cocina sin límites y voy a hacer todos los ajustes que sean necesarios para ti, para que tú puedas salir adelante’. Y muchos, cuando estudian conmigo, no se quieren ir de la cocina”, expresó con orgullo la directora y profesora del Programa de Artes Culinarias en la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón.

“Muchos de ellos no han tenido la oportunidad de encontrar una pasión luego de un sinnúmero de problemas personales. Llegan muchos con problemas como que han salido de la cárcel de menores, por ejemplo, estudiantes que a lo mejor no los aceptan en otros programas y deciden entonces hacer algo técnico, y se dan cuenta de que ahí tienen una oportunidad para salir adelante y tener herramientas para un mejor futuro”, analizó complacida como parte de su misión.

Tembleque de Piña Colada Ingredientes 3/4 tz fécula de maíz (Maizena) 2 tz leche de coco 1 tz jugo de piña 1 tz crema... Posted by Chef Mai-Ling on Monday, December 18, 2023

Las anécdotas son numerosas. Una de las tantas que rememora se relaciona con un estudiante que hoy día se desempeña como sous-chef en un restaurante en California. “Venía de una familia disfuncional. Estuvo en la cárcel de menores. Cuando sale, uno de los requisitos es estudiar. Llega a mis manos y llegamos a tener este bonding de experiencia donde yo le digo ‘mi cocina no tiene límites y es una oportunidad donde ustedes pueden exteriorizar sus sentimientos’. Ese estudiante estudiaba más tarde en otra clase. En una ocasión hicimos una receta en particular y le guardé de esa receta”, recordó en detalle Cabán, quien cada miércoles cuenta con su segmento dentro del programa televisivo Aquí estamos (WIPR), que se transmite a las 8:00 a.m. y a las 2:00 p.m.

PUBLICIDAD

“Le digo ‘te dejé en el microondas algo que te gusta’, y él me dice ‘ay profesora, ¿le puedo dar un abrazo? Tengo 19 años y mi mamá todavía no sabe lo que me gusta, y usted en tan poco tiempo, sabe mis gustos. Yo no la voy a defraudar”.

Su matrícula ha incluido estudiantes con ciertos retos en el aprendizaje, con los que también pone en práctica su dinámica de enseñanza. “He tenido estudiantes con síndrome Down. Mi primera preparación fue tener la posibilidad de estar con estudiantes con educación especial y buscarles la vuelta”, dijo sobre su grado en Educación, antes de concentrarse en artes culinarias. “Es bien gratificante que esos estudiantes con retos particulares logren una práctica y hoy en día estén trabajando, que se ganen la vida con lo que les enseñé. A lo mejor fue mondando papas o haciendo harina para mezcla de pizza, pero tienen con qué ganarse la vida, y los padres no tienen esa preocupación de qué van a hacer tratando de ayudarlos a ser los más independientes posible”, celebró complacida Cabán, con 18 años de experiencia profesional como chef.

“Una vez llegó una estudiante, que la tengo muy cercana a mi vida, que no camina sin un andador. Siempre la tuvieron encerrada en su casa. Tuvo un sinnúmero de operaciones, y cuando llegó a la entrevista para matricularse, me dice ‘yo no sé si yo pueda hacer esto porque yo dependo de un andador’”. De inmediato la orientó sobre su propósito como educadora en asistirla a lograr su grado. “Se graduó, creyendo que no se iba a graduar jamás. Estudió artes culinarias. Estudio panadería y repostería comercial. Terminó un bachillerato en secretarial. Y hoy día ejerce las dos cosas, claro, no en un restaurante, por sus limitaciones, pero hace las dos cosas desde su casa”, prosiguió la chef, quien reveló que la idea de dedicarse a las artes culinarias no fue bien recibida en un principio por parte de su familia.

PUBLICIDAD

“Soy hija de abogado, y siempre quiso que sus hijos fueran abogados. Yo le decía que no, ‘me voy a dedicar a cocinar’, y me decía ‘te vas a morir de hambre’. Mis hermanos son abogados, y hoy día me dicen ‘tienes el mejor trabajo, porque tu pasatiempo es cocinar, y decir que tu trabajo es tu pasatiempo, ¿qué más puedes pedir?’”.

Su amor por las artes culinarias llegó en la infancia, principalmente de la mano de su bisabuela paterna y su abuela materna. “Cambié las muñecas por estar en la cocina con ellas”, mencionó entre risas Cabán, quien en 2022 lanzó en versión digital e impresa Recetas huracanadas para un menú de fácil preparación con productos básicos de la alacena. De hecho, adelantó que trabaja en otros que publicará en 2024. “Serán varios recetarios por temporada, con productos de temporada de fácil acceso”, explicó.

Su compromiso académico se extiende a talleres a través de Facebook en su cuenta Chef Mai-Ling, y otras plataformas digitales. “Vamos a hacer programas individuales, fuera de lo que es el canal de YouTube. En ciertos días van a haber clases, por ejemplo, de salsas de cocina, de cortes de carne, sopas, ensaladas. Entonces la persona se puede matricular en esas clases individuales”.