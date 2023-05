La experiencia de numerosas vicisitudes que atravesó durante cada tratamiento de cáncer, la motivó a buscar el modo de ayudar a otros que atraviesan por un cuadro similar, a lograr que su “carga” sea más liviana.

María de los Ángeles Ortiz, a quien cariñosamente llaman “Pía”, logró establecer la Fundación Casa de Salud Ven-Rose en 2021 en su pueblo de Jayuya, pero la motivación para ayudar a pacientes con cáncer e, incluso, de diálisis, surgió mucho antes.

Cuando en la década de los 90 le diagnosticaron cáncer de seno, experimentó en numerosas ocasiones el cansancio del viaje de cerca de dos horas en carretera para recibir quimioterapias en el área metropolitana, a las que se añadían las de regreso. A esto se sumaba el tiempo en espera en el hospital para ser atendida, y la impotencia de ver cómo otros pacientes atravesaban una situación semejante a la de ella.

“Lo primero que me hicieron fue querer cobrarme por adelantado el tratamiento, y yo les dije que no lo iba a pagar por adelantado porque, ¿y si yo me moría, qué iban a hacer con el dinero?, porque el diagnóstico que me daban era un mes de vida. De 20 (tumores), 18 dieron positivos a cáncer”, recordó.

“Observé que muchas personas de escasos recursos no tenían ni para comer. Yo empecé a entrevistarlos y ellos me decían ‘o yo escojo almorzar, o la transportación’. Muchas veces no los veía. Muchas veces abandonaban el tratamiento”, lamentó Ortiz, quien por poco más de dos décadas trabajó en una agencia de gobierno. “Yo sabía que Dios tiene un propósito en mi vida”, reflexionó. “Yo le prometí a Dios que, si me salvaba, yo iba a hacer justicia social a estas personas de escasos recursos, especialmente en Jayuya y pueblos limítrofes”.

Varias recaídas retrasaron la intención. En 1999 se le descubrió cáncer en el hígado, y en 2014 encaró un cuadro similar. “Mi motivo de vivir siempre fueron mis (tres) hijos”, sostuvo Pía, quien declaró que también es sobreviviente de cáncer de ovario. “Ha sido un milagro en mi vida”.

En 2017 inscribió el nombre de la entidad, que nombró en memoria del alcalde Venancio Tejedor y de Rosanta Aulet, a quienes definió como “dos guerreros jayuyanos que dieron su lucha contra esta enfermedad”. La cifra de pacientes de diálisis que fallecieron por la falta de asistencia médica durante la crisis por el huracán María, le hizo descubrir la gran necesidad de destinar parte de la ayuda a esta población.

Dentro de los trámites, en 2018 solicitó permisos para utilizar la escuela en desuso Ángela Calvani Alvarado, en el barrio Santa Clara, como centro para establecer la fundación. Pero no fue hasta 2021 que la inauguró, tras cumplir con los trámites de permisología para su apertura.

“Nuestro lema es darle medicina con amor y respeto a los pacientes”, destacó sobre la misión de asistir a residentes de escasos recursos de Jayuya y pueblos limítrofes. “Mientras yo estoy hablando con ustedes, mucha gente se levanta a las 2:00, 3:00 de la mañana de Jayuya a Ponce, Arecibo o a San Juan, especialmente las personas que reciben diálisis, que están conectadas a una máquina tres, cuatro horas”, expuso con preocupación. “Vienen a Jayuya descompensados, se cansan, vuelven al siguiente día, y así sucesivamente. Muchos vienen y me preguntan ‘Pía, ¿para cuándo es la clínica?’”, anadió. “La meta mayor es darle calidad de vida a estas personas, pacientes de problemas renales y problemas de oncología”.

Cada caso se evalúa de modo individual para determinar el tipo de ayuda, pero entre los diversos servicios de la organización compuesta por voluntarios se incluye brindar asistencia con costos de transportación y de medicamentos.

Varios de los recursos médicos brindan asistencia en las áreas de oncología, medicina interna, nefrología (diálisis) y salud mental, algunos de modo presencial y otros mediante telemedicina. “Viene una compañía que administra los sueros para vitamina, para los pacientes. Es una vez al mes, presencial. No cobra ni un centavo”, resaltó sobre uno de tantos esfuerzos, y adelantó que trabajan en “un acuerdo colaborativo con la Asociación de Alzheimer”. “También, tenemos un acuerdo que firmamos recientemente con el municipio de Jayuya para impactar a las comunidades cercanas a nuestra fundación, para nosotros ir a la comunidad”, realzó sobre el interés de llegar a quienes les resulta difícil visitar el centro.

Una carrera para ayudar

Por segundo año consecutivo, la entidad realizará la carrera 5k Ven-Rose. El evento, que iniciará a las 10:00 a.m., será el próximo 28 de mayo en el Estadio Municipal Marcos A. Massini, en Jayuya. “La meta de nosotros este año es abrir la clínica de oncología. Ya tenemos el plano. Lo develamos el mes pasado”, dijo con ilusión sobre el deseo de recaudar dinero para establecer el servicio en su pueblo. “El año pasado fue un éxito. Vinieron más de 214 atletas”.

Las categorías se dividen en Carreras infantiles, masculino y femenino. Como parte del evento, que aspira a ser un pasadía familiar, realizarán La Gran Colada de Café, y habrá exhibición de autos, música en vivo y artesanías, entre otros.

Para más información puedes llamar al 787-822-1980, acceder a Facebook/ Fundación Ven-Rose o escribir a fundacionvenrose@gmail.com.