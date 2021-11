LOÍZA. “El cahíllo es lo que hinca a aquellos que tienen la responsabilidad de velar, fomentar y apoyar el desarrollo socio cultural en el pueblo”.

Esa simple explicación de la actriz Zora Moreno, fundadora de la organización sin fines de lucro Flor de Cahíllo, resume la labor que por 40 años ha venido haciendo para rescatar a la juventud a través de las artes. Un trabajo que verá consumado uno de sus más importantes proyectos en la creación del Centro EduCultural Yuisa que contará con salones de clases y el que será el primer teatro en Loíza.

El edificio, diseñado por el arquitecto Jaime Suárez, ubicará en la entrada del pueblo y retomarán programas como música, baby ballet, zancos, teatro, entre otros talleres artísticos. La sala teatral tendrá espacio para 180 butacas.

“Es un proyecto que va a quedar para la historia, Es un legado que tanto han esperado los que han creído en Flor de Cahíllo. Ahora estamos en la parte financiera del proyecto, para entonces establecer un itinerario del inicio de la construcción. Ciertamente, nuestra meta es iniciar en el 2021″, adelanta con emoción Zora, quien cuenta con el apoyo de la alcaldesa Julia Nazario para la realización del centro.

“En Loíza tenemos una cantera de talento sin igual, y entre esos talentos magníficos está la actriz y gestora cultural Zora Moreno, quien por décadas ha dirigido brillantemente Flor de Cahíllo, una iniciativa teatral que ha sido particularmente exitosa con la juventud. El proyecto de Zora desarrolla ahora nuestro centro urbano, será polo de atracción cultural y turístico”, comentó la alcaldesa de Loíza sobre la obra.

El compromiso de Zora Moreno con la población loiceña nace del corazón, pues aunque no nació en esta ciudad se siente “hija adoptiva de Loíza”. Según contó, fue en la barriada Tokío, en San Juan, donde de niña comenzó a soñar con ser actriz, y también donde sufrió el ser desplazada en dos ocasiones de las comunidades en las que residía. Así fue como hace más de tres décadas encontró su nuevo hogar en la Capital de la Tradición, donde comenzó a compartir su talento con niños, jóvenes y adultos.

El Centro EduCultural Yuisa, que albergará el teatro y que contará con salones de clases, es el resultado del esfuerzo de Zora Moreno por rescatar a la juventud a través de las artes.

“Yo vengo de un barrio y me siento súper orgullosa de provenir de los sectores marginados, de las comunidades, donde hay tanto talento, pero muchas veces no tienen la oportunidad de desarrollarlo porque no tienen los medios para educarse. Son piedras preciosas, pero las piedras preciosas hay que pulirlas”, indicó la discípula de Walter Mercado, a quien siente que honra a través de su labor social con Flor de Cahíllo.

“Las artes están ahí, en los barrios. La historia nos ha demostrado que grandes genios de las artes han nacido y han crecido en estos sectores”, recalca la dramaturga, quien comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación cuando tenía 11 años y escribió su primera obra teatral a sus 24 años. Desde entonces sus piezas han estado enfocadas en llevar un mensaje real, educativo y de justicia social. “Ese es el distintivo de nuestra organización”, concluye Zora.

Para más información sobre Flor de Cahíllo puede llamar al 787-922-0813 o enviar un correo electrónico info@flordecahillo.com.