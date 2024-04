La pasión que transmite la guía turística Debbie Molina Ramos en cada recorrido por el archipiélago borincano ha sido clave para mantener la atención de cientos de visitantes que se entusiasman con su manera peculiar de dar a conocer la cultura puertorriqueña “un viajero a la vez”.

Así cuenta la historia de Puerto Rico, cual si fuese un guion de cine, una técnica que le ha ganado el respeto y admiración de turistas provenientes de muchísimos países que, con los años, se convirtieron en su familia extendida y la buscan cuando regresan.

Sin embargo, la primera vez que le hablaron del término “guía turístico”, la pepiniana oriunda del barrio Culebrinas no sabía de lo que se trataba.

“Fue todo un accidente. Yo trabajaba como secretaria de manera temporera y, en ocasiones, me iba a jugar dómino en el Viejo San Juan. Un día, uno de los jugadores me preguntó si yo sabía hablar inglés y si conocía la historia del Viejo San Juan”, relató la fémina de 57 años.

“Resulta que esa persona trabajaba en una compañía de excursiones de Dorado. Le contesté que sabía inglés, pero no conocía la historia del Viejo San Juan. Entonces, me dijo que estaban buscando un guía turístico para que se montara en la guagua y diera información a los turistas”, replicó la hija de Dominga Ramos Bosque y Samuel Molina Ramos.

Su reacción inmediata fue preguntar en qué consistía el trabajo. “¿Qué es eso?”, cuestionó Debbie al escuchar su propuesta pues, no entendía de lo que se trataba.

“Yo no quería trabajar como secretaria y me puse a averiguar qué era un guía turístico. Entonces fui a la Compañía de Turismo de Puerto Rico y también cogí una clase por $1,600 para poder tomar el examen y certificación. Me otorgan la licencia en julio de 1999, hace 25 años, y de ahí empecé a trabajar como guía turístico en diferentes compañías”, recordó.

Por su preparación académica en producción de radio y televisión en una universidad de Long Island en Nueva York, a Debbie no se le hizo difícil adaptarse a su nuevo rol.

“Fui la primera guía turístico con licencia contratada por el Municipio de San Juan. Me di cuenta de lo que pagan a los guías turísticos, sin beneficios y sin nada, y decidí montar mi propio negocio: Legends of Puerto Rico, Inc. Mi estilo era tipo cine: caminata interactiva, narrativa y entretenida. Mi fórmula fue bien exitosa, pero cerré luego del paso de los huracanes Irma y María para empezar de nuevo”, confesó.

“También fui la primera compañía en servicios de guía turístico con página en el internet, con Legends of Puerto Rico en el 2000. Para el 2003, ya podía aceptar reservaciones y pagos por internet. También fui la primera compañía en Puerto Rico en recibir una reseña en TripAdvisor”, resaltó.

No solo eso, sino que esta profesional del turismo creó dos recorridos por el Viejo San Juan: The Story of Old San Juan, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y Night Tales in Old San Juan de 6:00 a 8:00 p.m., entre otras excursiones.

“Son recorridos distintos, porque en las mañanas hablo de la construcción del pueblo dentro de la ciudad amurallada y preservación histórica. Mientras que por la noche nos enfocamos en qué pasó antes, durante y después de la batalla en el San Juan Antiguo”, detalló.

“Mi intención es dar a conocer la cultura y la historia de Puerto Rico al mundo, un viajero a la vez. Esa mentalidad me ayudó a echar pa’lante y a lograr esa meta que tengo. Además, tengo transportación que añadí, con un vehículo de 13 pasajeros para excursiones privadas. Hay gente que camina, pero a veces tienen a alguien que no puede caminar, pues tengo ese servicio”, mencionó.

Con su experiencia de 25 años en la industria del turismo, Debbie ha logrado, “que muchos de mis clientes regresan y me contratan. Eso me hace afortunada”.

“Estoy montando un tour que incluye San Sebastián, Isabela, Moca, Aguadilla y Aguada. Es algo diferente en cuanto a la presentación de la cultura. Cada pueblo tendrá su propia excursión. Por ejemplo, en San Sebastián, que ya la estamos dando, es con almuerzo y baile de bomba”, reveló.

“Mis clientes me llaman ‘the storyteller tour guide’. Dicen que conozco mucho del tema, que soy considerada con el turista, que tengo empatía, se divierten y que doy la historia tal y como ocurrió. He logrado muchas cosas y me siento satisfecha con dar a conocer nuestra historia y cultura, un viajero a la vez”, concluyó.

Para detalles: tourguidedebbie.com o el 787-605-9060.