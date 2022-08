La vocación de Decenia Vega Rodríguez apunta siempre a la enseñanza, pero visualizarla lejos de un salón de clases ha resultado ser una sorpresa en su vida profesional.

La profesora, de 38 años, ahora se dedica a educar sobre el cultivo del cacao desde un escenario distinto: su finca. Es a través de la empresa de su creación, Semila LLC, que Vega Rodríguez dio forma a la iniciativa. De hecho, el concepto es el resultado de su tesis “La viabilidad de la agricultura en Puerto Rico”.

La iniciativa integra un proyecto instructivo acerca del cultivo del cacao sobre cómo crear y seleccionar un buen chocolate y cómo hacer de la agricultura un negocio.

“Puerto Rico, hace 10 años, importaba el 85% de todo lo que nos comíamos y realmente eso se considera inseguridad alimentaria y ante una inseguridad alimentaria ¿qué sucede? (¿cuáles son) los riesgos que eso supone para nosotros como sociedad? … Para mí esto es un problema grande, social y que se podría resolver con la agricultura como negocio”, explicó la arecibeña de crianza.

Durante la investigación, la profesora universitaria encontró que hace 500 años, la Isla era reconocida por el cacao y que desde la década de 1950 la agricultura fue mermando.

“Entonces digo: ‘el cacao lo tiene todo’. Empecé a investigar sobre el cacao, sobre el cultivo e hice una recomendación de cómo puede ser ese acompañante. (Una) semilla de calidad, acompañamiento y venta, un sistema completo”, explicó la también experta en mercadeo.

Emocionada con los resultados de su búsqueda, Vega Rodríguez decidió compartir la información con agricultores locales. Sin embargo, dijo que enfrentó numerosos retos por ser joven y mujer.

“Eran comentarios como ‘si me buscas a tu papá te recibo en la finca’. Yo llevaba a mi papá a los foros agrícolas para que él alzara la mano por mí, literalmente para yo poder contestar preguntas, hacer preguntas o decir algún comentario”, recordó Vega Rodríguez.

Sin embargo, esto no la detuvo. Aunque sentía coraje, frustración e indignación por el rechazo que recibía, continuó investigando durante un año y tomó los resultados de sus estudios como un modelo de negocio.

Mientras estudiaba y colaboraba para conocer las necesidades, se dio cuenta que había escasez de árboles de cacao, y que sin ellos no habría industria para sembrar. “Pues empiezo con el vivero en casa de mis papás. Veo que, en efecto, mucha gente está buscando injerto. Mucha gente estaba buscando árboles, había una escasez brutal”, contó la mujer autodidacta en el tema agrícola.

Así que, en 2014, creó la corporación Semila, comenzó a educar acerca de los beneficios de la semilla del cacao, el impacto turístico, la manufactura y su rentabilidad.

“Vi que es una solución real para Puerto Rico, para nuestra seguridad alimentaria y para la economía. Le metí todo mi esfuerzo hasta el día de hoy… Nosotros atendemos el modelo que recomendé a todo el mundo y que nadie me quiso escuchar, pues simplemente lo apliqué”, dijo.

Plantas juveniles de cacao en Semila. ( Isabel Ferré Sadurní )

Su finca -de 43 cuerdas de terreno- en el barrio Tiburones Tres de Barceloneta, destacó la empresaria, es hoy día el vivero de cacao más grande en Puerto Rico. Allí ofrece talleres educativos en los que se les proveen injertos de calidad de la variedad Tars, acompañamiento, cursos de agroempresarismo, incentivos y la seguridad de que se comprarán todas las cosechas de los participantes.

“Así que los clientes o los agricultores que nos compran los injertos o reciben (nuestros) injertos por algún incentivo, tienen la seguridad que cuando empiezan a cosechar, nosotros compramos toda la producción”, aseguró Vega Rodríguez.

Tiene su marca de chocolate

Su interés principal era exportar el cacao, pero luego del paso del huracán María, en 2017, tuvo que cambiar de planes y surgió Cacao 360: su propia línea de chocolate fino y de aroma 100 % puertorriqueño.

La mujer, que ha creado alrededor de seis empleos entre ambas empresas, cree que se deben brindar oportunidades a toda aquella persona que tenga los deseos de desarrollarse en sus campos de interés, y que el género y la edad no deben poner en duda las capacidades de ningún individuo.

“Cuando dejé de pensar que no encajaba porque no era hombre, en realidad es que empecé a brillar en el área porque dejé de preocuparme. ‘Ay, soy mujer y no me van a aceptar’. No me importa. Soy una persona que piensa que en realidad habrá muchos expertos en el mundo, pero en Puerto Rico yo soy experta”, manifestó.

Cacao 360 es una marca de productos de cacao de alta calidad todo hecho en Puerto Rico. ( Isabel Ferré Sadurní )

“Mi consejo es que se atrevan a hacerlo y que no pierdan tiempo en quienes no creen en ellos. Porque muchas veces invertimos más tiempo en los que no creen en nosotros que en lo que sí creemos. Porque quizás personas que no me conocían, no creían en mí, en que siendo mujer, joven y con ningún bagaje de agricultura, podía hacer un proyecto. Pero mi familia sí cree en mí, mis amigos sí creen en mí y eso es más valioso”, concluyó la agricultora reconocida como Mujer Emprende Latina y ganadora de una de las ediciones del reality Hit 3001.

Los interesados en tomar talleres para el desarrollo de su finca o hacer el recorrido educativo, pueden llamar al 787-372-9592 o visitar las redes sociales de Facebook e Instagram como Semila PR. Para comprar productos de la línea de chocolate deben entrar a la página web www.cacao360.com