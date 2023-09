La flora y fauna boricua se han convertido en una cantera de inspiración para Marilyn Villa de Jesús, quien ha creado un mundo en torno a la figura de ‘Coquí Bayú’, un simpático personaje que originalmente cobró vida a través de calcomanías para autos.

Hoy día, además de las calcomanías, ‘Coquí Bayú’ cuenta con tarjetas postales, una marca de café, grecas y cafeteras personalizadas con su figura; una cuadra de personajes que le acompañan en su mundo, marionetas y hasta un quiosco en la plaza de recreo Antonio R. Barceló de Juncos, en el que, por supuesto, se sirve café, frituras y otras exquisiteces del paladar puertorriqueño.

Fue en el 2015 cuando la empresaria, de 58 años y nacida en Nueva York, tuvo la idea de crear calcomanías con estampas boricuas.

Entre otros, el Coquí Bayú es el rostro de una de las marcas de café de Villas de Jesús. ( WANDA LIZ VEGA )

“Un día yendo para mi trabajo me pongo a pensar, ‘qué bonito sería uno crear su propia estampa puertorriqueña de lo que a ti te gusta hacer. Pero que fueran unas calcomanías que tú pudieras armarlas’. Hice un ‘sketch’. Puse un sol, una silla de playa y dije ‘aquí hace falta un muñequito’. Y hablando con mi hermana ese día, le cuento de la idea que me surge y me pregunta qué le voy a poner finalmente y yo le digo que no encuentro qué ponerle hasta que vi un souvenir en la sala y tenía un coquí, y le dije ‘ya lo encontré’ “.

Una vez tuvo el concepto en mano, Villa de Jesús acudió a una imprenta donde su arte cobró vida y así nació ‘Coquí Bayú’.

La creadora aseguró que el concepto no solo está basado en un símbolo patrio como lo es el coquí, sino que el nombre del personaje recoge la esencia del pueblo boricua.

“Una de las cosas que nos define como pueblo es que nosotros somos un pueblo bien alegre y, por lo general, tú te encuentras con amistades que hace tiempo no ves, hasta en una funeraria; se encontraron afuera, se alegraron y formaron un bayú allí mismo. No tiene que ver ni con pachanga ni con fiesta, tiene que ver con alegría”, dijo.

El simpático personaje fue una sensación inmediata en las redes sociales, alcanzando 7,000 ‘likes’ en un solo día. Sin embargo, la empresaria contó que casi no conseguía ventas hasta que -fortuitamente- escuchó en la radio sobre una empresa que se dedicaba a la impresión en enseres, bolígrafos, tazas, entre otros productos, y se puso en contacto con ellos.

“Al escuchar a este señor en la radio se me quedó el nombre de la compañía en la mente. Hice contacto con ellos y les dije ‘yo estoy comenzando con esto. ¿Usted me podrá poner esto en una taza?’. Cuando puse esa taza se vendieron hasta en Okinawa”, relató.

Pero la inspiración de Villa de Jesús no se detuvo ahí y, en cierta ocasión, mientras disfrutaba de un café en un establecimiento comenzó a vislumbrar la posibilidad de tener su propia marca del grano para su personaje y lo consiguió gracias a la torrefactora Brisas del Bosque en Adjuntas.

“Yo todo lo trabajo a base de alianzas”, manifestó.

Y a base de esas alianzas han surgido otros productos, como una segunda marca de café llamado “Café Latino”.

Finalmente, y en plena pandemia, surgió la oportunidad de establecer un quiosco para la venta de café y productos en la plaza de Juncos.

“Vine en la pandemia, pero no fue a eso. Cuando llego aquí veo que estos tres negocios estaban cerrados. Le pregunté si vendían café y me dijeron que no y me exhortaron a que presentara la propuesta. A la semana siguiente tenía mi propuesta y en dos semanas tenía la llave”, recordó la empresaria.

Desde entonces, Villa de Jesús divide sus días entre Aguas Buenas, donde reside; Hato Rey, donde trabaja, y Juncos, donde atiende su negocio miércoles, viernes, sábados y domingos.

Mientras tanto, sigue evaluando cómo expandir su mundo y crear un teatro infantil para sus marionetas: Coquí Bayú, Maga, La Florecita, la Tacita de Café Ina, Chacho, el perro sato, y otros más, así como crear nuevos personajes y llevar sus estampas a otros escenarios.

“Yo tengo demasiados sueños. ¿Tú has visto cuando decoran los aviones con diseños de Puerto Rico? Yo tengo una gráfica del coquí de superhéroe que se llama ‘Nuestra Isla Bendita’, que es después de María. Tiene la representación en el cielo de las manos de Dios, levantando a Coquí Bayú, él con su capa de superhéroe de Puerto Rico y, a su vez, con la Isla en sus manos… Eso yo lo visualizo en uno de los aviones”, manifestó.

Para más información sobre Coquí Bayú puede visitar la página https://coquibayu.com o buscarlo en Facebook como Coquí Bayú.