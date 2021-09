Dentro de la intención de prevenir el contagio del COVID-19 el año pasado, el aislamiento y una interacción social mínima fueron dos de las recomendaciones principales. Los consejos trajeron un cambio de rutina en actividades cotidianas que incluyeron la necesidad de contener las ganas de ir al baño en las salidas fuera de casa. A esto se añade que para quienes presentaran un cuadro de incontinencia urinaria, existía la dificultad para lograr una cita con un médico especialista.

“Hay que tomar en consideración dos poblaciones con incontinencia urinaria”, afirmó el doctor Miguel Velázquez Villanueva, experto en cirugía ginecológica. “Hay una población de pacientes de 60 años, que fue una de las que más se afectó con lo de la pandemia porque obviamente tenía mucho miedo de venir a las oficinas de los médicos, para protegerse del contagio. No veían a su médico primario o su médico de cabecera, y en algunos casos, eran visitas por teleconsulta. Esos factores se combinaron para que estos pacientes que tenían incontinencia, que a lo mejor no le habían prestado atención anteriormente, cuando querían prestarle atención, no podían”, explicó, y detalló la seriedad del asunto.

Muchos de estos pacientes “tienen problema de vaciado y problemas de infecciones de orina crónico, lo que se llama colonización”, abordó. “Estas dos condiciones se agravaron mucho más todavía porque entonces el vaciado se ponía más deficiente, las colonias de bacterias dentro de la vejiga subían. Les daban medicamentos, pero no eran efectivos”, observó, e hizo referencia a otro sector afectado. “De acuerdo a la Sociedad Internacional de Continencia estamos viendo que las pacientes de 30 a 60 están buscando ayuda más temprano porque son pacientes que están activas haciendo ejercicios, actividades en términos deportivos, especialmente en la pandemia que lo hacían para canalizar el encierro que había. Se dieron cuenta de que la condición era más prevalente de lo que ellas creían”, dijo, y señaló que también se encontraron con la dificultad para conseguir atención médica con un especialista. “Esto provocó una tardanza tanto en el diagnóstico como en el tratamiento”, expuso el galeno, quien cuenta con oficina en la Torre de Plaza Las Américas, en San Juan.

El ginecólogo, quien fue enfático en que a la hora de buscar atención médica debe ser con un especialista en el tema, resaltó además la importancia de prestar atención a las señales, así como tener presente que existen alternativas para tratar la situación de salud.

Para que comprendas mejor

El doctor menciona a continuación detalles sobre la incontinencia urinaria, y cómo tratarla.

Qué es

Es una pérdida involuntaria de orina. “Hoy día estamos hablando de tipos de incontinencia y disfunciones urinarias”, aclaró el médico. “Hay unas disfunciones urinarias que se relacionan con este desarrollo de incontinencia, en la cual el paciente va a ver que hay un aumento en las frecuencias de visitas al baño, en la urgencia de ir baño y en las medidas correctivas que usan, como las de cruzar las piernas” cuando se experimenta la posibilidad de tener un escape, explicó. “Inclusive, infecciones de orina en un paciente que nunca las había tenido”.

Diversos tipos

Incontinencia por esfuerzo : Cuando un movimiento o una actividad física (brincar, estornudar, toser, por ejemplo) ejerce presión sobre el área de la vejiga, y se produce el escape de orina.

Incontinencia por urgencia: “Ésta es la que tenemos que estar buscando el baño para saber dónde está porque si no, no vamos a llegar”, aseveró el ginecólogo.

Incontinencia mixta : Tienes elementos de incontinencia por esfuerzo y de incontinencia por urgencia. “El 80% de los pacientes de incontinencia tienen incontinencia por esfuerzo o incontinencia mixta”, aclaró Velázquez Villanueva.

Incontinencia por sobrellenado: “El músculo de la vejiga se pone disfuncional, o sea, no funciona bien, y la persona no puede vaciar la vejiga como usualmente lo haría una persona normal. Es un problema de vaciado que lleva a una incontinencia por sobrellenado. La vejiga se sobrellena y se escapa del exceso”, mencionó el médico.

Factores de riesgo

El ginecólogo menciona factores que influyen en la rotura del ligamento y los músculos del piso pélvico.

Obesidad

Hipertensión

Diabetes

Embarazos

Cirugías pélvicas

Remoción de matriz

Fumar

Estreñimiento crónico

Herencia genética

Cuándo se manifiesta

De acuerdo con el último reporte de las Sociedad Internacional de Continencia, por lo menos el 60% de las mujeres entre 30 y 50 años de edad tienen problemas de incontinencia, según dijo el doctor, posibilidad que aumenta a partir de los 50 años.

Cuándo buscar atención médica

Si experimentas aumento en la frecuencia y/o urgencia para ir al baño, escapes involuntarios e infecciones de orina que nunca habías tenido.

Tratamiento Lo primordial es consultar con un profesional que se especialice en manejo de incontinencia para un diagnóstico acertado. Un estudio urodinámico permitirá conocer el funcionamiento de la vejiga y si existe algún problema estructural. “El tratamiento puede ser desde ejercicios, modificación de comportamiento, hasta cirugía mínimamente invasiva”, explicó el ginecólogo. “El que mejor porciento de curación tiene es la cirugía vaginal mínimamente invasiva, que es la cinta suburetral”, dijo. Es ambulatoria y consiste en poner una cinta en el área donde están los músculos y los ligamentos que se rompieron. “Esto funciona el 94 % de las veces en pacientes que tiene incontinencia por esfuerzo y mixta”.