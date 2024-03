Carmen Millie García Rivera tiene 73 años y es una dura en el deporte de halterofilia, ganando todas las competencias en las que ha participado por las pasadas tres décadas, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos.

La reconocida mayagüezana, natural del barrio La Quinta, levanta 220 libras en la categoría ‘deadlift’ y otras 135 libras en ‘bench press’, convirtiéndose en la reina del levantamiento de pesas entre los competidores de la tercera edad.

Su pasión por el deporte comenzó en la escuela superior, donde practicó el atletismo pero luego se enamoró de la disciplina que definió su existencia hasta la actualidad.

PUBLICIDAD

“Yo no empecé muy jovencita a competir, pero sí el deporte lo empecé a los 22 años. Siempre me gustaba el deporte desde que estaba en escuela superior, era corredora velocista. Corrí varios años y luego me quité porque me gustó más el levantamiento de pesas. Así seguí hasta ahora que cumplí 73 años”, confesó la egresada del Colegio de Mayagüez, donde estudió Administración de Empresas.

Fue su hijo mayor, Roberto Mercado, quien la convenció de montar un gimnasio en el pueblo, ya que él practicaba el deporte de pesas en la universidad. Eso la convirtió en la primera mujer de la zona que tuvo un establecimiento de esa naturaleza.

“Fui la primera mujer en tener un gimnasio en Mayagüez, en el 1988. Tenía 35 años. Cuando mi hijo entra a la universidad, el mayor, empezó también en las pesas y quiso que yo tuviera un gimnasio. Fue él quien me indujo porque como los dos siempre participábamos en el levantamiento de pesas, me dijo que lo hiciera e hice todo lo posible”, confesó.

“Así fue como empecé, máquina a máquina, haciendo las máquinas ´homemade´, soldando tubos, soldando bancos. Así hicimos el gimnasio, después empecé a comprar máquinas fuera y teníamos un gimnasio que era bien familiar. Se llamaba Mayagüez Olympic Gym, en la calle Post. Lo tuve por 18 años”, relató.

Desde entonces, Carmen Millie se dedicó a entrenar a otras personas que se interesaban en practicar esa disciplina deportiva.

“Ahí yo era la entrenadora, porque me certifiqué con María Luisa Mendizábal en San Juan. Desde ahí seguí con el gimnasio y entrenaba a todos los muchachos. Saqué cinco Mr. Puerto Rico, incluyendo a mi hijo. Pero también fui comerciante en Mayagüez, tuve tres estaciones de gasolina, el gimnasio y un salón de baile”, recordó.

PUBLICIDAD

“Pero lo mío siempre ha sido el deporte. Vendí todos los negocios y seguí con mi deporte. Al poco tiempo de eso empecé a competir en fisiculturismo. Mi primera competencia fue en el 1991, quedando primer lugar a los 42 años”, contó la hija de Guillermo García y Rosa Julia Rivera.

Así comenzó la ruta ganadora de esta madre, quien tuvo tres hijos: Roberto, Ángel y Alejandro Mercado.

“Después competí por la Universidad Interamericana en el levantamiento de pesas, en ‘bench press’, quedando campeona. La tercera competencia fue en Arroyo, cuando tenía 58 años y quedé primer lugar, ganándole a la campeona. La próxima competencia fue la ´Copa Yaucana´. Tenía 59 años. Quedé primer lugar”, sostuvo.

Luego, su esfuerzo competitivo se trasladó a Dallas, Texas, en donde participó de un evento a nivel nacional de ‘bench press’, con 71 años. Allí también ganó el primer lugar en la categoría máster 4.

“Al quedar campeona en Dallas me invitaron a participar del campeonato mundial en Carolina del Sur, pero no participé porque estábamos en plena pandemia. Luego, gané el campeonato de la Base Ramey en Aguadilla, con 71 años, siendo la atleta más destacada en mi categoría y edad”, expuso al mencionar algunos de sus logros.

Al explicar la diferencia entre fisiculturismo y levantamiento de pesas, la mayagüezana resaltó que, “el fisiculturismo es cuerpo, son poses. O sea, es apreciación. En el fisiculturismo tienes que llevar unas dietas muy estrictas porque no puedes pasarte de cierto peso”.

“Cuando yo era fisiculturista pesaba 120 libras, pero era en músculos y en definición. En el levantamiento de pesas no hay que llevar unas dietas estrictas, puedes comer de todo sanamente, porque el levantamiento es la persona que más levante”, detalló.

PUBLICIDAD

“Yo levanto 220 libras en ‘deadlift’. Cuando compito en ‘bench press’ levanto 135 que, la barra pesa 45 y los dos platos, 45 cada uno. A mi edad, ninguna ha podido levantar esos pesos, nadie”, dijo con orgullo.

Su mayor fortaleza han sido sus retoños. De hecho, “el mayor y el menor compiten conmigo. Nosotros, si no competimos los tres, cada uno en su categoría, no compite nadie. Siempre competimos juntos”.

Al confesar su secreto para mantener ese vigor, García Rivera aseguró que se trata de “buena alimentación, dormir bien, hacer mucho ejercicio. Cuando me arreglo no me creen que tengo esta edad. Todavía me monto en unos tacos altos y brinco, bailo y canto karaoke”.

Por si fuera poco, Millie se prepara para su próxima competencia a mediados de marzo en Texas, mientras continúa entrenando a otras personas de manera voluntaria en el gimnasio Exygon Health & Fitness.

“Nunca me he quitado de competir. Esa es mi pasión, mi vida y no lo dejo por nada. Eso me hace sentir feliz. No me quito mientras quede campeona, mientras quede primer lugar. Mientras tenga salud sigo compitiendo. El día que me derroten no compito más”, apuntó.