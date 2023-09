“¿Dónde están los instaladores?”

Es la pregunta que frecuentemente escuchaba Eileen Carrero Martínez cada vez que llegaba algún cliente a su taller de instalación de tintes para vehículos ubicado en el barrio Membrillo de Camuy.

Sin embargo, muchos quedaban perplejos al notar que la dinámica de colocar el papel polarizado en los cristales de los carros estaba siendo ejecutada, minuciosamente, por la fémina de 35 años, propietaria de Eileen’s Auto Tint.

Aunque el proceso educativo no ha sido fácil, con el tiempo, Carrero Martínez ha dado cátedra de su conocimiento en la materia y se ha ganado el respaldo y respeto de toda una clientela que ha visto su crecimiento en una industria dominada por los hombres.

Además de administrar el negocio, la empresaria comparte la faena de las instalaciones. ( Xavier Garcia )

“Hubo mucho hombre machista que no veía cómo era la dinámica. Luego, con el tiempo y los años muchas personas de Camuy, Quebradillas, Hatillo, entre otras áreas, que se han adaptado y le ha gustado la dinámica de chicas. Mucho cliente que me llama y me dice: ‘Mira, mi esposa va. ¿La puedes atender, por favor?’ “, reveló.

“Esa confianza, siento que en algún momento pudo haberme perjudicado, el ser mujer, pero a la misma vez me favoreció mucho con otro tipo de clientes. Te soy sincera… entran y nos ven trabajando y dicen: ‘¿Y los instaladores? ¿No hay hombres?’ Le contestamos: ‘Somos nosotras las que estamos aquí”, afirmó.

Mientras realizaba su faena diaria, la empresaria y madre soltera repasó algunas instancias de su vida desde que llegó a la ciudad costera de Isabela a la edad de siete años. Esto, al fallecer su progenitora, Marisol Martínez, con quien vivió en el estado de la Florida.

“Me crié con mi abuela materna, Gladys López. Esa señora es oro molido”, confesó Eileen, quien se preparó académicamente en educación preescolar, profesión que ejerció por el espacio de un año.

Así las cosas, decidió probarse en el negocio de cristalería para automóviles a raíz de su divorcio hace 11 años.

“Vi la oportunidad de trabajar algo que es un reto, que uno puede echar hacia adelante en una industria de hombres. Quise trabajar para mí, quise libertad en cuestión del tiempo que puedo compartir con mi hija”, confesó al observar el rostro de su retoño.

“Llevo instalando material casi siete años, solita. Fue por la obligación, empecé con un empleado y al ver que necesitaba ayuda, ver la necesidad que hay en el pueblo, entonces aprendí, gracias a los instaladores que he tenido a través de los años. De todos, he aprendido algo”, contó.

Su jornada diaria comienza temprano en el taller, que cuenta con tres marquesinas para hacer el trabajo. Además, la operación genera empleo para dos féminas y tres varones.

“Lo aprendido es como un compuesto de todos los instaladores y de los años de experiencia de hacer un trabajo que a lo mejor no quedó como yo quería, pero se corrige y el crecer, aprender, dominar algo que antes me daba terror”, reveló.

“Es una labor artesanal, un arte que toma mucho tiempo. Yo diría que es algo que constantemente, todos los días, tienes que practicarlo, tienes que equivocarte, tienes que probar autos nuevos, materiales nuevos. Es un proceso largo que solamente se puede entender si lo trabajas, si dañas material, si estás en el campo”, expuso.

¿Qué buscan las personas con la instalación de papel polarizado? Según Eileen, el interés de la gente, “generalmente se da buscando privacidad, cuidado del interior, mantenimiento al auto y por protección solar; la piel es bien importante. Realmente, son papeles que bajan temperatura, rechazan los rayos infrarrojos y te protegen”.

“En cuanto a calidad de tintes, le recomiendo algo americano. Nosotros somos un país de mucho cambio de clima y el papel americano es el más que resiste aquí, en la Isla. Ya no es un lujo como antes, ahora esto es una necesidad”, recalcó.

De otra parte, explicó la importancia de contar con un papel que proteja a las personas del clima tropical. Además, aclaró que, “en Puerto Rico, la ley permite tintes hasta 35%, menos de eso está expuesto a un boleto”.

“Me gusta explicarle al cliente, se le orienta de los materiales, de los porcientos que están aprobados en Puerto Rico. Trabajo la línea cerámica, que son las que reducen temperatura. Realmente, estamos en un país de mucho clima intenso… humedad, lluvia, sol, un papel bueno te va a favorecer”, apuntó.

Entre algunas novedades en la industria de la cristalería para automóviles está la utilización del tinte transparente.

“Nosotros trabajamos variedad de tintes, desde 5%, 20%, 35%, hasta 80% que es transparente. Mucha gente mayor trabaja la línea 80, que es un tinte transparente que te incluye protección solar, te incluye la cerámica, pero no tiene pigmento”, acotó.

“Si usted es una persona que no ve bien de noche y no quiere lo que es la lámina, te trabajo un material americano, dos capas, garantía de por vida, reducción de calor a un 85%. Lo tengo disponible para la parte de atrás de las guaguas, SUV, que ya vienen con pigmento, pero deseas protección solar para el niño, para el auto”, agregó.

Asimismo, reveló que, actualmente, la instalación no se hace cortando el papel sobre el cristal, sino a través de un sistema computadorizado.

“No cortamos encima de los autos; es computadorizado. Se le entra lo que es el año del auto, la marca y modelo y, en ningún momento cortamos encima del auto. Tampoco en gomas, ni cristales, nada y, eso es tan preciso que el auto, la instalación va 100% excelente”, argumentó.

Cabe destacar que Carrero Martínez también brinda servicios a comercios y viviendas para clientes que “están buscando protección solar o privacidad”.

Al mirar hacia atrás y ver todo lo que ha construido, Eileen asegura que “ha valido la pena”.

“Son retos todos los días que a veces me hacen replantear si continúo. Pero sigo porque tengo la libertad de compartir con mi hija y jugar con el horario. Me gusta lo que hago, a lo mejor no soy la mejor, pero llevo años paseándome dentro de los mejores”.

Para detalles: 939-639-8234 o Eileen’s Auto Tint en las redes sociales.