Ser la única soltera en tu grupo de amigas, puede ser una situación incómoda cuando te pones a pensar en ello. Sentirte excluida del tema de las relaciones de pareja, por ejemplo, puede ser la primera y mayor de las incomodidades. Experimentar inseguridad es común, pero hay algunas cosas que debes recordar.

Ser la “amiga soltera” de tu grupo de amigas no tendría que representar un problema en cuanto a la forma en que percibes a los demás o a ti misma.

Aquí compartimos algunas sugerencias y opiniones expertas que podrían ayudarte a cambiar la perspectiva sobre este tema.

¿Por qué te afecta ser la única soltera en mi grupo de amigas?

Cuando nos damos cuenta que estamos rodeadas de amistades que están en una etapa de vida que percibimos especialmente distinta a la nuestra podríamos sentir que algo no está bien. Es importante considerar lo que la psicología dice sobre la forma en que nuestras amistades impactan en nuestra forma de entendernos y relacionarnos, así como cuestionar el malestar que experimentamos al reconocernos como “la amiga soltera”.

La psicóloga Ash King explicó a la plataforma Refinery29, que “nuestro sentido personal del yo se deriva de otras personas: los grupos de pares de los que formamos parte, lo que piensan de nosotros, cómo nos tratan y qué tipo de comportamientos (o normas sociales) modelan o esperan”.

Lo que nos ayuda a comprender que la razón por la que podría afectarnos ser la única soltera en nuestro grupo de amigas podría deberse a que nos sentimos desplazadas o fuera de la norma con respecto de la etapa que “deberíamos” estar viviendo.

Muchas veces medimos estos plazos y metas a través de las experiencias y momentos de vida de quienes nos rodean, lo que puede afectar negativamente en nuestra autoestima.

Peor aún, a menudo ser una mujer soltera supone que todo el mundo quiera empeñarse en encontrarte pareja porque piensan dos cosas: que estás desesperada o que eres incapaz por sí sola de salir con alguien.

Es importante marcar los límites cada vez que lo necesites. No tienes por qué animarte a tener citas que alguien te organizó, ni mucho menos aguantar chistes que no te hacen gracia.

Llevar una vida de soltera no significa que no se tenga familia, amigos, trabajo o pasiones. La gente simplemente no sabe cuál es la verdadera razón por la que una mujer decida mantenerse en soltería. Y las suposiciones erróneas no tienen por qué influir en sus vidas.

Lo que deberías saber

Existe un prejuicio hacia la soltería en nuestra sociedad y es importante reconocerlo. Pero no importa lo que la televisión y las películas te digan: tú ya estás completa y puedes ser feliz compartiendo tu vida con diferentes personas como tu familia y amigas: La felicidad no está basada en tener una pareja.

También debes saber que no vale la pena vivir comparándote con las demás personas, como explica el portal The Everygirl. Compararte quita tu atención de las cosas que realmente deseas y necesitas, además de que puede afectar las relaciones con la gente que amas.

¿Qué puedes hacer?