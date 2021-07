Lavar el pelo es una actividad cotidiana, casi mecánica: mojas tu melena, colocas el champú, estregas y enjuagas. No obstante, es posible que hayas estado cometiendo errores que te impiden tener una cabellera de impacto.

Los expertos en cuidado del pelo de Schwarzkopf indican que si no haces un correcto lavado de cabello puedes restarle brillo, además de que es posible que se vuelva quebradizo y se reseque.

Por otro lado, si la cabellera no es lavada de forma adecuada quedará suciedad en ella, aceite y acumulación de producto, lo que generará un mal aspecto.

Es por esto que el uso correcto de los productos, así como de los pasos a seguir en la rutina de belleza son cruciales para lucir un pelo envidiable.

Te contamos cuáles son los errores que cometes al lavar tu cabello.

1. Lavarlo todos los días

Es común que cuando te bañas, también te laves el pelo, pero podrías estarle ocasionando un daño. De acuerdo con Garnier, el lavado diario puede en algunos casos causar fragilidad y la pérdida de los aceites naturales.

Datos de Jean Louis David, salón de belleza, indican que la frecuencia de lavado del pelo varía dependiendo el tipo de cabellera: una melena normal debe lavarse dos veces por semana, ya que hacerlo diario puede eliminar los aceites naturales necesarios. Si debes hacerlo, recomiendan un champú suave de uso frecuente.

Para pelo con problemas de resequedad por ningún motivo se recomienda el lavado diario, deberás hacerlo una o dos veces a la semana con productos altamente nutritivos que calmen la sed de la fibra capilar. Si requieres limpiar tu pelo a diario se aconseja utilizar productos suaves sin siliconas ni sulfatos.

No obstante, si tu pelo es graso, el lavado diario es imprescindible, ya que de esta forma evitarás el sebo, la comezón y descamaciones; además deberás hacer uso de productos con propiedades purificantes y astringentes que regulen la secreción de grasa.

2. Usar demasiado champú

Es común pensar que entre más champú, mejor será la limpieza del pelo; sin embargo, eso es un error. La cantidad adecuada para lavar la melena es el equivalente a dos cucharaditas de azúcar.

De la misma forma, Schwarzkopf recomienda utilizar lo equivalente al tamaño de una avellana y repartirlo por toda la melena antes de masajear el cuero cabelludo haciendo movimientos circulares.

3. Utilizar productos inadecuados

Lacio, chino, ondulado, seco, graso o normal. El pelo no es igual, de esta forma no puedes utilizar cualquier producto para su cuidado, ya que puede no tener las propiedades que tu melena necesita para verse espectacular.

Schwarzkopf recomienda buscar el producto adecuado para tu tipo de pelo: una melena seca y dañada con las puntas abiertas y de aspecto áspero, por ejemplo, necesitará una mayor hidratación y aceites especiales.

4. Bañarte con agua muy caliente

No hay nada más reparador que un buen baño con agua caliente; no obstante, al hacerlo tu pelo podría resultar afectado.

De acuerdo con Jacob Oliveras, estilista, al lavar tu pelo con agua muy caliente, provocarás que se vea opaco, sin brillo y se vuelva quebradizo, además se ocasionará su caída y se aumentarán las posibilidades de tener caspa y deshidratación.

De esta manera, L’Oreal recomienda lavar el pelo con agua fría, pero si no la toleras, que sea con agua tibia; además, Jacobs Oliveira aconseja que antes de salir de la ducha, se enfríe un poco el agua y se deje caer por algunos minutos por el cuero cabelludo.

5. Aplicar incorrectamente y no enjuagar bien

Regularmente no se le presta demasiada atención a la forma en la que se coloca el champú y el acondicionador en el pelo, y este paso puede ser crucial para tener una melena de impacto, sin restarle brillo, ni volverlo quebradizo o de mal aspecto.

L’Oreal recomienda untar el champú en las manos y luego masajear el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, de manera suave hasta que se forme espuma. Luego, continuar de medios a puntas, sin frotarlas, ya que es una de las partes del pelo que más se daña.

Posteriormente se debe enjuagar a profundidad, sin dejar ningún resto de producto, ya que hacerlo puede restar brillo al pelo. Una vez terminado el proceso con el champú, se debe colocar el acondicionador, de medios a puntas. Nunca hay que hacerlo en las raíces, de otra forma se comete un error que engrasará el cabello. Se debe esperar de 1 a 2 minutos para que el producto haga efecto y luego enjuagar.

Para tener una melena de impacto evita cometer estos errores, ya que al hacerlo restas brillo; además de maltratar el pelo, volverlo quebradizo y provocar que se esponje.