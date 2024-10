La plataforma de contenido Jefas y Jevas presentó los hallazgos de su consulta sobre la salud financiera de las mujeres trabajadoras en Puerto Rico. La consulta fue realizada durante los meses de abril y mayo con la participación de más de 987 encuestadas, obteniendo una data limpia de 657 respuestas.

Los hallazgos revelan por primera vez data precisa sobre cómo las mujeres profesionales manejan sus finanzas, hábitos de ahorro y gastos, su preparación para el retiro, su nivel de endeudamiento y conocimiento en finanzas.

“Sin duda estos resultados son contundentes y validan nuestro objetivo de haber realizado este estudio, ya que no contábamos con datos reales. Sin embargo, con esta información no solo tenemos ahora un panorama más claro sobre la realidad financiera de las mujeres, sino que nos invita a seguir llevando el mensaje educativo sobre la importancia de manejar presupuestos, desarrollar una cultura de ahorro, invertir y prepararnos para el retiro”, expresó Celina Nogueras, empresaria y creadora de Jefas y Jevas.

Entre los hallazgos más relevantes se destacan que 1 de cada 4 mujeres no tiene ahorros, 37% tiene menos de $1,000 ahorrados y el 50% tiene menos de $2,500.

“Estas cifras lo que nos indican es que las mujeres no estamos preparadas en caso de una emergencia. Mientras que de las encuestadas solo 9% tiene más de $50,000 en ahorros.

Las tarjetas de crédito siguen siendo la deuda consistente entre las encuestadas, quienes aceptaron que sus mayores deudas provienen de este renglón.

Las combinaciones de deudas múltiples (como préstamos estudiantiles, préstamos y tarjetas de crédito) muestran que varias encuestadas enfrentan una complejidad financiera que puede afectar su capacidad de ahorro y estabilidad económica. Un 41% de las mujeres tiene entre $10,000 a $50,000 en deudas, un 18.6% tiene más de $50,000 y un 28% tiene menos de $5,000 en deudas.

En cuanto al renglón de inversiones, el 51% de las mujeres dice tener inversiones. Las cuentas de retiro como 401(k) e IRA son las opciones ofrecidas, representando más del 60% de las inversiones, solo el 7% invierte en la bolsa y las bienes raíces se posiciona como una inversión prioritaria sobre con un 15.2%.

En cuanto al conocimiento de sus finanzas personales, 1 de cada 3 mujeres no tiene con quién hablar sobre finanzas y solo 1 de cada 4 habla sobre finanzas con sus parejas. Al momento de consultar sobre finanzas, las mujeres prefirieron a su pareja o algún familiar, mientras que los profesionales certificados son consultados por menos de un 7%, mostrando que las encuestadas que no teniendo con quién hablar de finanzas tampoco recurren a asesoría profesional para orientarse y prepararse para el retiro.

Un 60% de las mujeres dice que su conocimiento en finanzas es básico o ninguno, la encuesta arroja que el 59.51% tiene un conocimiento básico, 35.92% intermedio. Solo un 4.6% se considera en el nivel avanzado, indicando una necesidad de recursos y capacitación más especializada para elevar el conocimiento financiero.

Sobre la mayor preocupación financiera de las mujeres, el 22.41% no está preparada para el retiro, el 21.80% no tiene cómo responder a cualquier emergencia financiera, un 19.98% no le da el dinero y un 11.30% tiene una alta cantidad de deudas. El 85% de las mujeres muestra preocupación por dos aspectos de sus finanzas: que el dinero no les alcanza y que no se están preparando para el retiro.

Una gran mayoría de las encuestadas (72.9%) no conoce la edad propicia para su jubilación, lo que indica una brecha significativa en la planificación para el retiro.

“Como educadora en finanzas personales éste es el dato que más llama mi atención, ya que no podemos hacer un plan si no tenemos un norte. Es como guiar un barco sin saber hacia dónde. Necesitamos entender cómo queremos retirarnos y hacer un plan económico para retirarnos en nuestros propios términos”, concluyó Nogueras Cuevas, creadora de Jefas y Jevas.