Este verano, las cejas se convierten en el centro de atención con estilos que marcan tendencia y destacan tu belleza natural.

Hoy te contamos sobre algunos tipos de cejas que están en tendencia.

Tus cejas desempeñan un papel crucial en tu estructura facial y tu expresión personal, pues enmarcan tu rostro proporcionando equilibrio y armonía a tus rasgos faciales.

Sin embargo, tu estilo de cejas no solo puede transformar tu look por completo, sino que también son clave para transmitir emociones y comunicar estados de ánimo. Una ligera inclinación o un arco pueden cambiar completamente tu expresión facial.

Desde formas audaces hasta elegantes arcos, te mostramos los tipos de cejas que están dominando esta temporada:

Cejas anguladas y definidas

A pesar de que es un look visto y usado en exceso en 2016, enmarcar tus cejas vuelve a ser tendencia. Ideales para quienes buscan un aspecto más dramático, este tipo de cejas anguladas y enmarcadas, destacan la mirada de las que se atreven a probarlas.

Lo que más nos gusta de este look es la libertad que tienes para transformarlas y agregar el ángulo que más te guste y te parezca, pues no necesitas de las pinzas para darles forma.

Tus nuevos mejores amigos serán los lápices, las plantillas y el corrector, así que prepárate para regresar a este look porque sin duda muchas lo extrañábamos.

Cejas rectas

Perfectas para un estilo minimalista, las cejas rectas te ofrecen un acabado limpio y moderno que enmarca tu rostro con precisión.

Lavoom Salon menciona que para conseguir estas cejas de aspecto recto, usualmente se requiere ajustar el arco natural de las cejas para crear una apariencia más plana y horizontal.

Para obtener estos resultados elegantes y entrar en tendencia con las cejas rectas deberás eliminar el exceso de vello. Además, para lograr una definición más intensa puedes optar por agregar tinte para cejas.

Cejas naturales y abundantes

La tendencia para este 2024 sigue hacia cejas más llenas y naturales, resaltando tu expresión facial con su forma original, así que deja esas pinzas y minimiza la depilación.

Biomaser menciona que este look renovado busca adaptar la forma natural y el volumen de las cejas para así lograr un equilibrio entre estar bien cuidadas y ser maravillosamente exuberantes.

Cejas tipo pluma

Este tipo de cejas se inspiran en la ligereza y delicadeza de las plumas. Esta tendencia se caracteriza por líneas suaves y definidas ofreciendo un look delicado.

Principalmente, “este look se logra gracias a un enfoque moderno del microblading”, explica Vanita Parti, fundadora de Blink Brow Bar, al portal Who What Wear.

Si te gusta este look, un gel para cejas puede ser tu mejor aliado. La meta es aplicar suavemente sobre cada vello de tu ceja, levantándolo y asegurándolo en un arco suave y ligero.

Cejas ultradelgadas

Las cejas ultradelgadas o también conocidas como “cejas de muñeca”, son una versión de las tendencias de los años 20.

Parti menciona que para lograr este tipo de cejas no es necesario depilar tu arco completo, como se solía hacer décadas atrás. Solo necesitarás tapar algunos pelos naturales con un corrector antes de crear tus cejas muñeca con un lápiz de color ultrafino.

Cejas decoloradas

El 2024 llegó para que todas experimentemos con looks extremos y superchic, y es que las cejas decoloradas son la tendencia perfecta para seguir esta tendencia.

Aunque pienses que este cambio puede llegar a ser demasiado extremo, actrices y modelos han decidido dar el primer paso y mostrar lo cool que las cejas sin color pueden llegar a ser.

En la Met Gala de 2022 pudimos observar a Kendall Jenner luciendo este estilo de cejas; sin embargo, hasta este año más celebs han decidido que sería uno de sus trends favoritos.