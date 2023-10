La determinación fue el único ingrediente necesario para que Verónica Molina Cintrón cuando a sus 20 años se atrevió a convertirse en dueña de su propio negocio.

Fue en 2020 cuando la joven asumió las riendas del local Father and Son Ice Cream Roll, en Vega Baja, que había sido establecido por su padre, Axel Molina, en el 2018.

“A mi papá le surgió la idea de montar el negocio aquí y, gracias a Dios, fue una experiencia muy buena. Desde el principio, el negocio estaba bien lleno, abarrotado. Luego, en el 2020 mi papá decide vender y yo le digo que a mí me gustaría quedarme con el negocio. Entonces mi mamá (Maribel Cintrón) me ayudó a juntar el dinero para comprarlo. Y, desde el 2020 hasta ahora lo he corrido yo solita”, contó la joven, de 23 años.

Todo lo que sabe sobre mantecados lo aprendió de manera autodidacta. ( WANDA LIZ VEGA )

Cuando se estrenó como empresaria, Verónica había terminado su grado asociado en Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Utuado, tomando así una ruta completamente diferente a la que había trazado.

“Yo estaba estudiando Ciencias Naturales, era muy buena, tenía buenas notas, pero un día le dije a mami y a papi que ya no quería estudiar eso porque eso no era lo que me apasionaba. El ser comerciante ha estado en la sangre porque desde pequeña mi papá tenía panadería y mi mamá tuvo una imprenta. Esto del comercio era algo que ya estaba en mí”, admitió la joven.

Desde ese momento, Verónica asumió la responsabilidad de sostener el negocio y ha logrado mantener con éxito su loca,l que se caracteriza por los deliciosos rollos de mantecado que aprendió a confeccionar “solo viendo videos por YouTube”.

“Al principio nos quedaban horribles, parecían unos tubos. Pero, poco a poco, con el tiempo, aprendí y ya me salen hasta con los ojos cerrados. Me tardo como dos minutos haciendo cada mantecado”, detalló la empresaria, quien, tras el éxito del negocio, decidió estudiar Artes Culinarias.

Entre sus planes empresariales está desarrollar su negocio en franquicias. ( WANDA LIZ VEGA )

“Acabo de terminar de estudiar en la Escuela Hotelera de San Juan, y estoy haciendo la práctica de chef en Dorado Beach”, dijo Molina Cintrón.

“Me inspiré a estudiar porque ya tenía este negocio y porque me gusta esta industria. Entonces, ya que tengo mi negocio de postres, ahora lo que visualizo es tener uno de comida”, agregó la joven, quien aprovecha para desarrollar sus destrezas culinarias en su negocio y así conquistar el paladar de sus clientes y brindarles una experiencia única.

De hecho, Verónica labora con su mejor amiga, Fabiola Rosado, y afirma que prefiere estar haciendo “rollitos”, pues le encanta crear sus postres y “hacer feliz a quienes los prueban”.

“Siempre me van a ver en la plancha, mi mejor amiga es la que decora y cobra, pero yo siempre estoy haciendo los rollitos de mantecado porque me encanta. No lo veo como un trabajo. De verdad que me gusta”, recalcó.

Sin embargo, muchos de sus clientes no se imaginan que la chica que los atiende con gran esmero y entusiasmo es la propietaria del negocio. Por eso reconoce que muchos no la creen capaz de llevar las riendas de un negocio a tan corta edad.

“Las personas a veces vienen y me dicen: ‘¿me puedes buscar al dueño para decirle que esto está bien lindo?’. Y yo les digo que soy yo y no me creen porque dicen que soy una nena y que siempre que vienen estoy trabajando y no me veo con esas ínfulas”, comentó Molina Cintrón.

No obstante, la joven confiesa que el camino como empresaria no ha sido fácil.

“Es cuesta arriba, van a haber noches en que el negocio va a estar lento, hay días en que uno no quisiera seguir. Pero cuando llegas aquí y ves que las personas te dicen: ‘¡esto está bien rico!’ no hay mayor satisfacción que esa”, reconoció la empresaria, quien sueña con elevar el negocio al concepto de franquicias, además de establecer su restaurante.

Quienes quieran conocer más acerca del proyecto de esta joven vegabajeña, pueden acceder a Facebook e Instagram: Father and Son Ice Cream Roll o llamar al 787-807-4413.