Pensando en un espacio colaborativo donde estudiantes universitarios, empresarios y profesionales puedan encontrarse para conectar, colaborar y crecer entre sí, la sargermeña Ivonne Cortés Rosado creó “C30 Espacio Colaborativo”.

En el establecimiento, además de practicar lo que es el “coworking”, Cortés Rosado realiza talleres, conversatorios con invitados especiales y comparte las experiencias y enseñanzas que ha vivido durante su carrera empresarial.

“La idea es que nosotros podamos ayudar a estos profesionales, a estos empresarios a que adquieran las destrezas, las herramientas y los conocimientos para que puedan tener su emprendimiento y puedan tener una mejor calidad de vida”, dijo la mentora.

El espacio, localizado en el casco urbano de San Germán, dispone de instalaciones para estudiar, trabajar remoto, para reuniones de negocios, actividades empresariales, networking y talleres de crecimiento. En el lugar, los miembros tienen acceso al servicio de wifi, televisor para presentaciones, acondicionador de aire, escritorio, sillas, agua, café y meriendas.

“Me siento feliz de esta etapa en la que estoy, donde yo creo que ahora estoy recogiendo todo lo que se ha sembrado por todos estos años. Porque yo siempre he sido de que al que yo pueda ayudar, yo lo voy a ayudar. Yo no estoy en la competencia, no me importa lo que están haciendo otras personas. Yo tengo mi intuición y estoy allí para colaborar con el que quiera ser ayudado”, dijo la también madre de un adolescente.

El camino para llegar a esta etapa de su vida le costó atravesar por duros momentos en el ámbito empresarial. Cortés Rosado había logrado comenzar su propia agencia de empleo luego de dar a luz a su hijo, empresa que operó durante cuatro años en Mayagüez, y en la que tuvo 60 empleados. “Después de cometer muchos errores, cuando era empresaria, terminé cerrando esa empresa”, contó.

“Perdí todo. Literalmente tuve que dejar todo. También, porque no tenía dinero, no tenía proyectos, (la agencia) era todo lo que tenía”, recordó Cortés Rosado.

Pero como de los errores se aprende, la sangermeña buscó la forma de emprender ayudando a otros a no repetir su historia. Así se motivó a explorar la vida freelance y abrir un blog llamado Recursos Humanos y Negocios, plataforma con la que obtuvo a su primer cliente para consultoría a través de un referido.

De ahí nace RH SOS, una asociación de Consultoría Gerencial y de Recursos Humanos especializada “en estrategias, diseño de herramientas, y educación práctica para facilitar la vida de Líderes de Empresas y Personal de Recursos Humanos de Pymes, Negocios en Crecimiento y Negocios familiares”.

Con el pasar de los años, fue que Cortés Rosado vio la necesidad de crear un espacio colaborativo en la región suroeste de la Isla, y de ahí su segundo gran proyecto: C30 Espacio Colaborativo.

“El emprendimiento es duro, no es una cosa bonita. Es bonito cuando tú tienes buenos logros, pero eso toma tiempo. Son procesos. Entonces, ya son 17 o 18 años en esto; o sea, y ahora es que yo puedo tener un espacio como éste, después de haber pasado por tantas situaciones”, dijo Cortés Rosado acerca de los retos del emprendimiento.

“Yo creo que yo nací para servir y por eso mi slogan en RH: ‘mi pasión es ayudarte’. Porque es genuino. No es que yo quiero lucir bien con la gente, es que, honestamente, eso es lo que a mí me llena. No se trata ni siquiera de la parte económica, es esa recompensa de que la gente pueda prosperar”, concluyó Cortés Rosado.

C30 abre sus puertas de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. A través de sus redes sociales comparten contenido educativo. Los consiguen en Instagram como @C30SanGerman y en Facebook como C30 Espacio Colaborativo. También, accediendo a su página web RHSOS.com o llamando al 787-476-0804.