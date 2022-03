Comenzó la primavera y con ella se revelan los colores brillantes. La nueva colección de la línea de esmaltes Essie, “Swoon in the Lagoon” es una explosión de colores que van desde los tonos naturales hasta los más llamativos, lo que va muy bien con la tendencia de moda del color-blocking.

Swoon In The Lagoon, Willow in the Wind, Natural Connection, Day Drift Away, All Oar Nothing, Frilly Lillies, Ripple Reflect y Row with the Flow; son los ocho esmaltes con tonalidades desde neutrales a cálidas. Sus matices conservan colores entre rojos, azules y verdes con acabado en crema, mientras que Boatloads of Love es un color blancuzco con perlas azules refinadas y su acabado es brillante.

Los nueve tonos marcan tendencia para el 2022 con un balance optimista ofreciendo colores que nos permiten conectar y expresarnos través de su color. El tono magenta vivo y energizante,”Swoon In The Lagoon”, inspira positividad y promete ser el nuevo color neutral para este 2022. Mientras que “Boatloads of Love”, el único de la colección con acabado en brillo, asegura ser el favorito para pedicuras. Y sin duda, el tono “Willow in the Wind” es un verde restaurador y refrescante que fomenta encontrar el equilibrio.

El pasado año la marca apostó por la transparencia y se comprometió en lanzar todos los productos libres de ingredientes de origen animal y ocho ingredientes dañinos adicionales. Este nuevo año, Essie mantiene la formula vegana en todas sus colecciones, propone llenarnos de color y conectar más con la naturaleza.

El color Swoon in the Lagoon da nombre a la nueva colección de esmaltes para este temporada. ( Suministrada )

Rizos de show

Para manejar el cabello rizado no es suficiente usar el champú y acondicionador, mucho menos con el clima en Puerto Rico. Carol’s Daughter reconoce el reto de muchas boricuas en mantener los rizos saludables e hidratados y para atender esta necesidad amplía el portafolio de productos de su colección Goddess Strength, enfocada en el crecimiento y fortalecimiento del cabello débil. A la colección se suman los productos Goddess Strength Ultra Shield Pre-Poo, Goddess Strength Repairing Coccoon Mask y Goddess Strength Leave-In Milk.

La línea de Goddess Strength se ha destacado por un régimen que contiene una mezcla de ingredientes naturales como el jengibre, aceite de castor y semilla de comino negro, un tratamiento relevante por sus especias exóticas que estimulan el cuero cabelludo para fortalecer el cabello. El jengibre incrementa la circulación en el cuero cabelludo y promueve el crecimiento del cabello. El aceite de castor es un ingrediente que ayuda también a promover el crecimiento del cabello y da brillo, mientras que las propiedades antibacteriales de la semilla de comino negro trabajan para mantener el cuero cabelludo libre de caspa.

Los tres nuevos productos se integran a la colección existente que ya contaba con cuatro productos: Goddess Strength Fortifying Shampoo, Goddess Strength Fortifying Conditioner, Goddess Strength 7 Oil y Goddess Strength Leave-In Cream.

Goddess Strength es un módulo que funciona para todo tipo de textura rizada y esta innovación refuerza la rutina del cuidado para las melenas.