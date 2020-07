¡Valió la pena esperar!

Luego del éxito alcanzado hace seis años con su primer libro Los hijos… ¡grandes maestros! Lo que aprendo de mis hijos a diario, Amneris Meléndez, quien fue Miss Puerto Rico Teen 1999, publica De reina a princesa… Descubre tu verdadera identidad.

El proceso creativo para esta nueva publicación comenzó el año pasado, aunque inicialmente estaba dándole forma a uno dirigido a los matrimonios. “Pero sentí que el mensaje que debía llevar era otro, utilizando como base experiencias de mi vida”, dice Anmeris, quien fue coronada con apenas 17 años de edad.

En las 148 páginas del libro repasa su pasado, pero no todo está basado en su reinado. “Cuento mi historia de transformación. Básicamente, 20 años de mi vida están reunidos en este libro con el fin de poder hablar a otras mujeres. Específicamente está escrito para mujeres”, precisa.

La también editora de libros narra el proceso que atravesó al ganar un certamen de belleza y haber estado expuesta a los medios de comunicación.

“Durante muchos años de mi vida estuve persiguiendo un sueño personal. Mi centro era querer alcanzar éxitos profesionales. Invito a las personas a que conozcan que su identidad no está basada en los éxitos que puedas tener o títulos que puedas alcanzar, sino en quién eres en Dios”, relata.

“En el libro establezco que los cambios toman tiempo y convertirnos en la mejor versión de nosotras mismas es un proceso que comienza de adentro hacia afuera”, asegura.

Señala que durante su trayectoria como reina de belleza enfrentó estereotipos, como también su lucha por querer complacer a la familia, a sus amistades y a aquellos que entendían que por tener un título o trabajar en televisión debía ser de una manera.

“Tuve que luchar con malas decisiones que me llevaron a tocar fondo. Sentía que tenía que esforzarme todo el tiempo por buscar reconocimiento o aprobación. Encontré que en Dios no tengo que esforzarme porque Él me apruebe, simplemente lo hace porque soy su hija y me ama. Pude entender que no necesito buscar en las personas lo que solo Él me puede dar, que es quién soy, mi identidad. Yo me pasaba preguntando, ‘cuál es mi propósito’ “, admite la también actriz, que estudió durante un semestre en Televisa (México).

Esta reina cambió su corona y, según confiesa, pudo dejar “ese peso, al tener que agradar a todo el mundo y seguir alcanzando logros”. En la actualidad posee otra, “de princesa, de hija, que es más digna y da más libertad. Así fue que nació el concepto De reina a princesa.

La escritora presenta este nuevo libro -de 21 capítulos llenos de reflexiones- para jóvenes de 18 años en adelante, aunque aclaró que “toda mujer puede encontrar un mensaje aquí. Lo que hemos preparado ha sido con el fin de llegar a la mujer moderna. A mí me hubiera gustado leer un libro así cuando estaba en la búsqueda de quién soy, de qué puedo hacer. ¡Temprano en la juventud nos hacemos tantas preguntas! Este es un proceso que cada cual vive de manera individual. ¡Yo tuve que confesarme conmigo! Así empezó mi viaje”.

A pesar de que Amneris publicó su primer libro en 2014, Los hijos, ¡Grandes maestros! Lo que aprendo de mis hijos a diario, su inquietud como escritora despertó al quedar embarazada de su primogénito Abner (de 10 años).

Recordó que desde la universidad los profesores la elogiaban por su forma de redactar columnas de opinión. Su esposo, el comediante Gaby Alicea, fue quien la motivó a que compartiera sus escritos, por lo que entonces contactó a una editora en Estados Unidos recibiendo su aprobación también a los textos.