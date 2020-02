View this post on Instagram

Comenzando el año 2019 fuiste presentada con una misión enviada por el Señor. Pidió que llevaras un mensaje al mundo, un mensaje dirigido a pacientes que viven tu experiencia en sus vidas, a familiares que los rodean y a mujeres principalmente. Fuiste hasta las cimas para dar el grito de lucha, a dar el grito de empoderamiento y fe. El Señor puso un ángel a tu lado para que te acompañara y te diera las fuerzas para que el mundo escuchara lo que tu tenías que decir. Por tu vida pasaron muchas personas y tu no dejaste pasar la oportunidad, el 100% de las veces le dejaste saber a quien estaba allí ‘Aquí no está pasando nada.’ Inspiraste a muchas personas a ponerse de pie y a luchar. Que brille para tí la luz eterna y siempre serás nuestra #luchalinda A todos los que estuvieron pendiente a esta lucha, sabemos que su deseo a ustedes es dejarles saber que la vida continúa, que continúen viviendo con mucho amor y mucha alegría y que lleven en sus corazones siempre una lucha linda. Más tarde le daremos información sobre los actos fúnebre.