Para muchas empresas, la diversidad de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y “queer” en la sociedad se celebra solo desde el 1 hasta el 30 de junio. Sin embargo, el orgullo y la inclusión de las comunidades LGBTQ+ no es un “trending topic” para Ana María Hernández, sino es el motivo por el que fundó su línea de cuidado personal, Equal Love (=LOVE).

Hernández, quien ha dedicado su vida a ofrecer sus servicios legales a dichas comunidades, así como abogar por las personas gestantes y los animales, continúa dando la milla extra por su proyecto empresarial que comenzó en el 2020, con el interés de ofrecer productos de higiene y para el hogar libres de testeo animal y veganos “genderless”, es decir, sin alguna distinción de género, con el fin de celebrar las diferencias de cada ser humano sin encajonarlas en los estigmas de belleza tradicionales.

PUBLICIDAD

Además, la línea, que cuenta con limpiadores en gel, jabones en barra, perfume en aceite, lociones corporales y aromatizadores de habitaciones con un aroma exclusivo de la casa que destaca notas cítricas, herbáceas y amaderadas, tiene el fin de reconocer que la diversidad humana es la estándar para un mejor mundo.

Al momento que Primera Hora llegó a la tienda Luca, una de las tiendas que vende la línea Equal Love, solo quedaban dos jabones de barra y dos limpiadores en gel. ( Carlos Rivera Giusti )

“La realidad es que lo ‘natural’ o lo ‘normal’ es la diversidad. Hemos estados, según nuestras crianzas -que son unas tendencias sociales de muchos años atrás- nos han hecho creer que estos estereotipos de femenino y masculino, lo que le llamamos el binario, es la norma o regla. Pero realmente, si se buscan investigaciones históricas, podemos ver que, realmente, el cambio es la norma, y que la manera en la que me identifico, me expreso, ni mi orientación no tienen nada que ver con mi merecimiento a vivir y existir porque son asuntos tan personales que no deben ser el norte que determinen quién puede hacer una y otra cosa”, sostuvo Hernández durante una entrevista con Primera Hora en la tienda Luca en Santurce, uno de los espacios que vende actualmente sus productos.

“Por experiencias personales, no quería estar dentro de los estereotipos del mundo de la belleza. Y por eso es que surge la idea de crear una línea de belleza, una línea de productos de cuidado personal y limpieza del hogar que fuera “genderless”, que las personas los puedan usar sin estar pensando que esto huele a nena y esto huele a nene”, apuntaló, al mostrar que su línea, que cuenta con una tienda en línea y está comenzando a tener presencia en Estados Unidos, ha recibido buena acogida.

PUBLICIDAD

Según Hernández, quien es hoy día parte del Rising Entrepreneurs Program de la Bravo Family Foundation, -una iniciativa dirigida a promover un ecosistema empresarial inclusivo y sostenible que ayuden a construir un mundo más justo-, la fundación de su marca comenzó desde 2018, una época donde muchos de los programas de incubación de empresas se inclinaron a apoyar más proyectos de productos más que proyectos de servicios.

Ana María Hernández, fundadora de la línea =LOVE, asegura que su línea nace con la necesidad de presentar productos que celebren en grande la diversidad en las personas LGBTQ+ sin imponer los tradicionales estándares de belleza. ( Carlos Rivera Giusti )

Por consiguiente, la abogada aseguró que si quería continuar levantando su mensaje por un mundo equitativo como una “solopreneur”, o una emprendedora a cuenta propia, tenía que hacerlo por una industria que le tocaba más la fibra emocional.

“Personalmente, me encantan los productos de belleza, pero una de mis quejas –mayormente-, es que a veces compro productos que me encantan, pero el olor, el márketing o los colores no resuenan conmigo porque van dirigidos a ese estereotipo de lo que es ser femenino. Entonces, cuestionándome eso, quería crear una línea que es “genderless”, que oliera rico, balanceado y que sea simplemente un buen producto que, tanto yo como los que llegue a mi casa, lo puedan usar, no importa cómo se identifiquen”, destacó.

No obstante, Hernández expuso que su empresa, en fin, persigue que su consumidor comprenda que la visibilidad de las poblaciones LGBTQ+ “es crucial” y, por lo tanto, es pertinente movernos a reconocer a todo individuo por ser.

“Basado en ese instinto visceral que tuve como mujer lesbiana cuando salía en ‘dates’, hasta personas de la misma comunidad me decían que ‘no parecía lesbiana’. Esta es la perspectiva de la que parto, si te gusta el rosa, ¿por qué tengo que pensar que eres gay? Si me gusta vestirme con pantalones y corbata, por qué pensar que soy gay también, ¿por qué una mujer heterosexual no puede vestirse con la noción que conocemos de lo que es lo masculino?”, apuntaló.

PUBLICIDAD

“Somos una marca con propósito, no somos solo una marca de belleza más, no somos una tendencia más, somos una marca que ostenta por celebrar distintos estilos de vida, todo detalle está dirigido a llevar ese mensaje de diversidad”, enfatizó.

Futuro prometedor

Por otro lado, Hernández aseguró que su empresa se encuentra “un futuro cercano” de contratar a un profesional en el área de ventas y mercadeo, lo que significa un momento significativo para su proyecto dado que abriría las puertas para ofrecer un empleo digno para un integrante de las comunidades LGBTQ+ o una persona que persiga la misión y visión de =LOVE: celebrar la diversidad en todas sus manifestaciones.

Hasta el momento, la licenciada no cuenta con trabajadores en nómina ante la falta de recursos para expansión, no obstante, la empresaria reconoció que sí han contratado servicios profesionales de personas de la población antes mencionada y otras que han sido aliadas en fomentar la inclusión.

“Quien sea con quienes colaboremos, tiene que tener una apertura a la diversidad”, manifestó.

Mientras tanto, Hernández exhortó a empresas e instituciones con mayor poder adquisitivo a tomar los pasos a no solo incluir a las comunidades en sus gestiones diarias, sino hacer que sus espacios también sean lo suficientemente seguros para estas poblaciones, especialmente cuando existe los recursos monetarios para lograrlo.

“Las marcas que tienen mayor poder de dinero se les hace mucho más fácil ser inclusivo, para mí, las marcas grandes, a menos que tengan la intención de discriminar, tienen los recursos para ser inclusivos. Y ahora, que es “Pride”, ves las marcas sacando anuncios con personas diversas, parejas del mismo sexo, entre otras cosas. Pero para nosotros, uno de nuestros más recientes lemas es que “Pride” es 365 días al año porque promovemos estos valores todo el tiempo”, expresó.

PUBLICIDAD

“¿Por qué solo salen productos que celebran el orgullo para junio? ¿Por qué solo muestran fotos de personas diferentes, cuerpos diferentes, colores de piel diferentes, texturas de cabello diferentes, por qué esa diversidad no se ve todo el tiempo, más cuando son marcas grandes que tienen los recursos para hacerlo, para contratar a todes les modeles que puedan?”, indicó.

“Yo tengo que estar pidiendo favores aquí y allá, siendo muy delicida a quién colabore con mi marca. Estas empresas tienen el poder para promover, incluir políticas internas que celebren diversidad, hacer aperturas de empleo para las comunidades, y realmente mostrar sus futuros empleados las gestiones de inclusión en su empresa”, puntualizó.

Hasta el momento, =LOVE se encuentra a la venta en línea y en tiendas como Luca en Santurce, Chroma Local en The Mall of San Juan, Manzana Studio en San Juan y Casa Muza en Brooklyn, Nueva York.