El casco urbano de Bayamón continúa sumando espacios que le añaden una nueva actividad y color a la zona.

Hace cerca de siete meses inauguró un concepto que agrupa otros subconceptos bajo un mismo nombre: Café Studio.

El amplio local da una impresión bohemia, vintage y un tanto hipster a primera vista. Allí se funden varias expresiones artísticas: el arte de la gastronomía, coctelería, fotografía, música, plástica y barismo. Es un lugar multiusos, pues lo mismo comes desde el desayuno hasta la cena, trabajas, cantas, posas para una sesión de fotos o, simplemente, te das el café acomapañado de un postre.

Café Studio es un anhelo logrado por las fotógrafas amigas, Jessica Ríos y Mibelise Santiago, quienes quisieron fundir su pasión por captar imágenes desde un lente con sus otros gustos, y hacerlo accesible al disfrute del público. Lo lograron.

“A mí siempre me ha gustado la fotografía, a ella también y ahí nos conocimos en un curso donde me decido sentar al lado y hablo más que ella, entonces empiezo a ponerle tema e hicimos click”, compartió Jessica sobre el origen de la amistad que trascendió a ser socias en dos negocios, Doble Enfoque (servicio de fotografía), y más reciente, Café Studio.

Desde un café con un postre hasta una bebida un poco más cargada para la noche es parte de lo que se encuentra en el menú. ( Nahira Montcourt )

Cada una completó una carrera profesional previo a adentrarse en la fotografía. Jessica se formó académicamente en Educación y Mibelise en Comunicaciones. La fotografía, no obstante, era una asignatura pendiente para ambas. El fotógrafo José Madera se convirtió en su mentor al introducirlas en la fotografía profesional.

“Ya nosotras habíamos hecho por nuestra cuenta algunos trabajos que nos habían pedido con unas cámaras básicas, que no sé ni cómo lográbamos los trabajos. Y en el camino, José fue viendo nuestra mejoría, nuestro interés en seguir en el campo, entonces nos hace una invitación para trabajar en una boda como sus asistentes, y esa fue nuestra primera boda”, compartió Mibelise.

De esa experiencia nació hace ocho años Doble Enfoque, el negocio que comparten de fotografía, mayormente de parejas, bodas, eventos familiares y otras actividades. Quienes han visitado Los Trailers en Bayamón habrán visto el camper que a su vez es photo booth; este también es parte del servicio que ofrecen.

“Mi papá es guitarrista de jazz y él me decía, ‘tienes que estudiar’, y yo pensaba que estudiar era una preparación formal de maestra o abogada, no lo alineaba con la posibilidad de hacer un negocio de lo que a mí me apasionaba. Esas son cosas que uno va descubriendo y al Mibe y yo hacer ese click tan fuerte y adentrarnos tanto, ir a la prácticas a tirar fotos, lo empezamos a ver como una oportunidad”, abundó Jessica.

El menú de tapas incluye opciones clásicas de la comida puertorriqueña con otras más creativas confeccionadas para el lugar. ( Nahira Montcourt )

Fue de la necesidad de establecer un estudio fotográfico que surgió Café Studio. Lo que pasa es que ellas querían algo más. Así introdujeron el café, la música, la coctelería, la gastronomía y las artes plásticas. Estas las exhiben en El Cubo, una pequeña galería en la que los artistas pueden exponer sus obras por temporadas.

En bebidas ofrecen variedad de licores fuertes (whisky, vodka, ron), vinos y cocteles, cada uno de estos últimos con el nombre de alguno de los miembros de las familias de las propietarias.

Del menú destacan, entre otros, unas clásicas empanadillas con la receta de la madre de Jessica, tuna tartare y unos raviolis empanados con mermelada de tomate. Los postres son creaciones de Dunda, otro concepto local de pastelería.

Café Studio está siempre en movimiento y para no detener ese ritmo, sus creadores ya han establecido algunas actividades fijas. Los viernes son de jazz en vivo, el último miércoles de cada mes hay Photo Night con la participación de fotógrafos invitados para tertuliar con ellos, y el domingo, 21 de abril habrá una segunda edición del Tributo a Cerati. Pronto establecerán actividades para los domingos, como un mercado y música bossa nova.

La ambientación del espacio en pleno casco urbano en Bayamón es vintage/ecléctico. ( Nahira Montcourt )

El horario es: miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; viernes de 9:00 a.m. a 10:30 p.m.; sábados de 10:00 a.m. a 10:30 p.m.; y domingos de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.