Las gemelas yabucoeñas, Joanne y Caroll López, presentan su tercer libro bilingüe infantil, “Maximiliano, siempre serás lo máximo”, que aborda el tema del manejo de emociones cuando un ser querido se va o no se encuentra ya físicamente con nosotros.

Nacido de una experiencia personal de pérdida gestacional, trata un tema que a menudo evitamos discutir con los más pequeños, pero es necesario enseñarles que a veces necesitamos sentir tristeza y confusión para poder sanar y recordar con amor. Escrito con un lenguaje empático y acompañado de imágenes vibrantes y divertidas, tiene como objetivo ayudar a los niños a reconocer y validar sus emociones, fortaleciendo su inteligencia emocional desde temprana edad, señalaron las escritoras.

Esta publicación se suma a “Haciendo olas - Making Waves”, publicado con Babidi-Bú Libros, que ganó el premio al Mejor libro ilustrado traducido del español al inglés en los “International Latino Book Awards” y recibió una mención honorífica en la categoría de libro ilustrado bilingüe más inspirador. Su segundo libro, “Mi familia es de Puerto Rico - My family is from Puerto Rico”, publicado con Editorial Raíces, ganó la medalla de plata para la mejor traducción del español al inglés, además de recibir una mención honorífica al Mejor Libro de Temática Cultural en los “International Latino Book Awards”.

