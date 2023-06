Génesis Saavedra Mercado es una dura en el detailing de automóviles, un servicio especializado, mayormente realizado por varones, que consiste en emplear un conjunto de técnicas dirigidas a la limpieza perfecta del vehículo.

A sus 19 años, la joven quebradillana se encarga de trabajar, minuciosamente, desde un lavado básico hasta el tratamiento cerámico que muchos buscan para proteger su medio de transporte de agresiones externas o eliminar defectos estéticos.

De hecho, su labor ha sido recomendada entre decenas de clientes que salen satisfechos con el resultado, aunque a muchos les sorprende pues jamás imaginaron que detrás del carro reluciente estaba el esfuerzo de una muchacha emprendedora.

“Esto comenzó porque mis papás tienen negocio, esto corre en la sangre. Yo tenía un negocio de frituras, entonces me dio con venderlo. Un día estaba aburrida en mi casa y le dije a mi primo que estaba lavando carros”, expresó la hija de Kevin Saavedra y Carmen Mercado que, respectivamente, se dedican a los negocios de refrigeración en autos y al estilismo.

Su espíritu de negociante impulsó a Génesis a prepararse mejor en el oficio seleccionado, por lo que decidió tomar clases privadas con alguien de su pueblo, como”cursos de champú, pulido y cerámica”.

De esa manera, abrió su espacio en agosto de 2022 en el barrio San Antonio de Quebradillas.

“Aquí nos dedicamos a que sus autos estén en condición para cualquier cosa. No es solo un ‘car wash’, sino algo más profesional. Decidí que no iba para la universidad y me dediqué 100% al trabajo del ‘detailing’. En agosto se va a cumplir un año que empecé directo”, recordó la egresada del Colegio San Rafael de Quebradillas.

“Es un trabajo ‘full time’. Nos dedicamos a trabajos de cerámica, proteger la pintura, pulido, corrección de pintura, brillo, lavado de motor, restauración de focos, champú para autos, champú para muebles, sillas de comedor, mattress. Desde lavados básicos hasta tratamiento cerámico”, detalló.

Asimismo, señaló que, aunque es un trabajo intenso, disfruta mucho siendo parte del “proceso de cambio.

“Súper, de verdad. Yo trabajo sola y se hacen entre cinco y seis carros al día, cuando es lavado básico. Si es para un tratamiento de cerámica nos tardamos de tres a cuatro días. Todo depende de cómo esté la pintura y dejarlo sin guayazos”, sostuvo.

No obstante, el impacto que reciben aquellos que no la conocen se convierte en una anécdota constante.

“Es un trabajo que normalmente hacen los hombres. Muchos, cuando llegan, me dicen: ‘Válgame, yo pensaba que era una muchacha más grande y gordita’. Cuando me ven, se sorprenden porque soy todo lo contrario; mido como 5′3″ y soy flaquita”, expresó.

“Pero rápido, me dicen: ‘Déjalo como nuevo’, porque ya han visto otros trabajos míos y vienen por recomendaciones. Cuando sale el vehículo se sorprenden porque notan el cambio”, insistió.

Génesis admitió que no es la única fémina en la Isla haciendo ese tipo de trabajo.

“Conozco a varias muchachas; hay una en Vieques y mayormente están por San Juan”, apuntó al confesar el apoyo de sus padres.

Finalmente, exhortó a otros jóvenes a emprender.

“Mi mayor sueño es abrir mi propio taller de ‘detailing’, con mucho más espacio, con más cosas, para poder emplear a más personas”, reveló.

“Siempre le digo a la gente que nunca se rindan y luchen por sus sueños. Todo es cuestión de fe, dedicación y perseverancia”, concluyó.

Para detalles: 787-408-1291, Instagram: saavedrautodetailing_ y, en Facebook: Saavedra Auto Detailing.