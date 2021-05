La geocientífica Irmaris Rivera-Llavona es la única puertorriqueña en formar parte como becaria del programa científico AGU’s Thriving Earth Exchange, (enero 2021 a 2022), en la ciudad de Berwyn Heights en el estado de Maryland. El programa se realiza como parte de una alianza entre la Unión Americana de Geofísica, la Sociedad Americana de Meteorología y la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos y en el cual el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico es parte de la iniciativa.

AGU’s Thriving Earth Exchange tiene como prioridad trabajar con las necesidades de la comunidad de Berwyn Heights para lograr soluciones concretas en tres áreas principales: desarrollar un proyecto que tengan un impacto comunitario para la protección de la biodiversidad, ayudar a las personas a ser embajadores y agentes de cambio para proteger los ecosistemas naturales dentro de sus comunidades y diseñar herramientas educativas y de comunicación para ayudar a mantener el “tree canopy” y mitigar especies de plantas invasoras. Rivera-Llavona, graduada en geología del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, será responsable de la logística y las relaciones entre la comunidad y los científicos.

“Como geocientífica me considero una educadora en el campo de las ciencias que valora el servicio comunitario como una misión de vida. Me apasiona todo lo que tiene que ver con nuestros ecosistemas naturales. Me siento sumamente honrada de ser parte de este proyecto de impacto comunitario para el beneficio de los ciudadanos de la ciudad de Berwyn Heights de Maryland. Además, agradezco el apoyo y la oportunidad que me ha brindado el EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico de poder contribuir en este Proyecto junto a entidades de la nación americana”, mencionó la geóloga Irmaris Rivera Llavona.

Actualmente, además de ser becaria del programa, Irmaris se desempeña como coordinadora de Operaciones en el EcoExploratorio. También labora como especialista en higiene del agua potable en el Departamento de Salud de Puerto Rico.

Su pasión por la comunicación científica la llevó a crear The Geology Project (TGP), una plataforma social dedicada a mejorar la comunicación y la educación en geociencias, que recibió la Beca E-An Zen Geoscience Outreach de 2019 de la Geological Society of America, Geology & Society Division.