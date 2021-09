A pesar del embate que recibió con la repentina muerte de su hermano Alfredo Herger, en mayo del 2019, y poco tiempo más tarde la de su madre, Barbara Ann Dorsey, en abril del 2020 debido a complicaciones por su condición de cirrosis hepática, Grace Marie Herger, como el ave fénix que resurgió de sus propias cenizas, se puso de pie, reaparece transformada y con una nueva carrera profesional.

La animadora y productora, quien se acaba de graduar con notas sobresalientes como corredora de bienes raíces, reveló qué la ayudó a sobreponerse a tanto dolor.

‘’He aprendido que los eventos de mi vida no me definen como persona. Sin embargo, poseo unas cualidades, cultivadas a consciencia, que me han ayudado a seguir caminando por la vida. Por ejemplo, sé que soy una mujer luchadora, comprometida, y que tengo la habilidad de rediseñarme personal y profesionalmente”, manifestó.

PUBLICIDAD

El camino no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Hay que dar un paso a la vez, viviendo el día a día. Sin embargo, confió en esa fuerza interior para no rendirse. ‘’Mi mejor consejo es que continúen caminando hasta lograr sus sueños’', aconsejó a quienes atraviesan por una situación similar a la que ella vivió.

Precisamente, ha sido en el trabajo donde ha encontrado su mayor apoyo. ‘”Primero trabajé para un ‘non profit’, en la recuperación de María, y ahora me he convertido en corredora de bienes raíces. Esto ocurrió porque en medio de la pandemia, una muy querida amiga (Nora) me comentó que Reality Institute of Real Estate estableció la beca Hernán Steidel Lebrón (HSL), para obtener la licencia de corredora de bienes raíces en Puerto Rico”, contó.

‘”Así es que participé y me la gané. En ese momento, lo vi todo como un gran reto, pues durante el entrenamiento mi mamá falleció, pero me motivé y pasé el famoso examen ¡con buena calificación! Algo de lo que mi mamá hubiese estado muy orgullosa, porque ella también estudió la profesión, aunque nunca la practicó”, aseguró la también hija de Alfred D. Herger.

Al comparar el mundo artístico, en el cual siempre ha estado relacionada. con su nueva profesión como corredora de bienes raíces, dijo: ‘’Antes estaba al servicio del público, para entretener, y ahora, en esta profesión, también estoy en servicio; ayudo, oriento, busco nuevas maneras de hacer inversiones, vendo un inmobiliario o te consigo uno nuevo, entre otras cosas más. Aquí estoy disfrutando de cada nueva familia a la que ayudo en sus sueños y en variedad de transacciones. Bueno, todo sigue siendo motivo de fiesta para mí, así es que el ‘Party Time’ vive eterno en mí”, expresó haciendo referencia al programa de televisión donde laboró junto a su hermano.

Ahora, su realidad es otra y disfruta a plenitud lo que está haciendo.

“Me está gustando la parte de inversiones, por ejemplo, ser intermediaria entre el vendedor y el comprador de solares ¡para crear algo nuevo! En un futuro cercano me veo formando parte de nuevos proyectos, enfocados a un ecosistema saludable. Mi mayor satisfacción será, cuando pase por algun lugar, me diga a mí misma: “mira Grace, ¡tú formaste parte de eso!”.