A pesar de que la presencia de las mujeres en las ciencias continúa creciendo, todavía queda mucho camino por recorrer para fomentar la equidad de género en las distintas vertientes, inclusive en su representación en estatuas.

El Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec) y Ciencia Puerto Rico se unen para presentar “Ellas cambian al mundo”, una instalación que resaltará a cinco científicas boricuas y latinoamericanas exaltadas en la exhibición de esculturas de mujeres contemporáneas más grande del mundo: “If Then/She Can”.

Tasha Endara Álvarez, directora ejecutiva de C3Tec, manifestó en entrevista con Primera Hora que los monumentos de puertorriqueñas y latinoamericanas destacadas en el campo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) estarán disponibles al público general a partir de hoy jueves en el centro educativo cagüeño para llevar un mensaje contundente a la sociedad como antesala al Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Las obras ponen a Puerto Rico en la vanguardia como uno de los pocos países que destaca la gesta de las mujeres en la ciencia. ( Carlos Rivera Giusti )

“Esta exhibición significa que estudiantes, especialmente niñas, vean en carne y hueso que sí hay representación puertorriqueña y latina en todas las facetas, sobre todo en la parte investigativa, que siempre le reforzamos en el centro que pueden continuar, que hay acceso, que hay flexibilidad, que hay oportunidad para continuar estas carreras”, manifestó.

Figuras como la comunicadora científica y directora del Programa de Educación de Ciencia Puerto Rico, Greetchen Díaz Muñoz; la química de polímeros y productos cosméticos Roselín Rosario Meléndez; la decana asociada superior del Colegio de Ciencias de la Universidad de Texas en Arlington, Minera Córdova Braña; así como la ingeniera de seguridad de Microsoft, Beatriz Méndez Gandica; y la ingeniera biomédica y artista científica Ana María Porras, son algunas de las profesionales distinguidas en la exhibición, que se une a la exposición permanente de “Borinqueñas en STEM”, otro proyecto que resalta la trayectoria de 37 científicas y residentes de Puerto Rico en este campo.

“Para nosotros, en términos de institución, representa un honor tener una obra que estuvo por varios espacios en Estados Unidos. Que se considerara nuestro centro es de gran importancia, porque internacionalmente contribuimos a fomentar no solo el acercamiento de las niñas y mujeres a la ciencia, sino que familias, escuelas y otras entidades privadas pasen por el Centro y vean este esfuerzo”, dijo Endara.

Díaz Muñoz, por su parte, expresó su orgullo por llevar las estatuas anaranjadas al “Corazón del pueblo” luego de que viajaran a distintos espacios concurridos alrededor de Estados Unidos, incluyendo el Museo Smithsoniano de Arte Americano en Washington, D.C., donde más de un millón de personas tuvieron la oportunidad de interactuar con estos monumentos y conocer la historia de más de 120 embajadoras de la iniciativa IF/THEN de la American Association of the Advancement of the Science (AAAS).

“Ya se retiró la exhibición en Estados Unidos, nos obsequiaron las estatuas, y nosotras tuvimos la potestad de decidir a dónde queríamos llevarlas. Por supuesto, las tres boricuas representadas queríamos llevarlas a Puerto Rico, pero Beatriz y Ana María no podían llevar las estatuas suyas a sus países, y decidieron dejarlas con nosotros, específicamente porque ellas también fueron aliadas de nosotras desde que somos embajadoras If/Then, así que de esto surgió, más allá de una amistad, una colaboración entre las cinco”, expresó la también doctora en genética molecular, sosteniendo que estas dos colegas han aportado al programa “Semillas de Triunfo” de Ciencia Puerto Rico, un programa de niñas embajadoras STEM.

Además, la ponceña destacó que contar con estas obras en el C3Tec coloca a Puerto Rico en la vanguardia, dado que se le coloca como uno de los pocos países en el mundo en mantener viva la memoría de mujeres mediante estatuas reales.

“El estado de Florida no tiene ninguna estatua de la iniciativa, Puerto Rico cuenta ahora con cinco, así que esperamos que junto a nuestros colaboradores poderle sacar provecho y llevar esa conversación de las modelos a seguir para niñas y niños, que ellos puedan disfrutar de este beneficio y a la misma vez poder extender este mensaje”, dijo Díaz Muñoz, quien adelantó que Ciencia Puerto Rico ya se encuentra en conversación con entidades comunitarias, museos y hasta centros comerciales alrededor de la Isla para seguir llevando el mensaje de IF/THEN a nuevos horizontes.

“Ellas cambian el mundo” estará disponible en C3Tec para el público general hasta el 30 de junio.