En el marco del Mes de la Mujer, las organizaciones SHINE Business & Professional Women y AARP, invitan a mujeres de 50 años o más a encontrar su potencial en “¡Qué Revuelo!“, un espacio creado para conversar sobre bienestar, autocuidado, salud y crecimiento personal en esta etapa de la vida.

La actividad se llevará el cabo el sábado, 28 de marzo de 2026, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., a través de la plataforma Zoom.

El evento será moderado por la comunicadora Lily García y reunirá a un grupo de profesionales invitadas que compartirán conocimientos y herramientas prácticas desde sus respectivas áreas de experiencia. El evento es libre de costo pero requiere registro a través de: https://shinewomenpr.com/querevuelo

PUBLICIDAD

Entre las conferenciantes figuran Zilka Rebeca Vega, creadora de la plataforma “Ganándole la carrera a la fibromialgia”, y Suzanne Ujáque-Guzmán, relacionista licenciada, estratega de comunicaciones y empresaria, quienes participarán en el panel “Sexalescencia: poderosas a cualquier edad”, el cual será moderado por la consejera profesional licenciada Vanessa Reyes Neris. También participarán la Dra. Ileana Pagán-Medina, psicóloga clínica e Integrative Nutrition Health Coach, con la charla “Abraza el cambio”; la Dra. María Elena Reyes Solís, médica con experiencia en medicina primaria, hospicio y medicina estética, con la conferencia “Ámate y cuídate: en salud y en shape”; y la Dra. Esther Quintero Cartagena, psicóloga clínica, conferenciante y autora, quien presentará “Priorízate, vive y aprende a decir NO”.

“Muchas mujeres están viviendo después de los 50 una etapa de mayor claridad, fortaleza y apertura para redescubrirse. Con ‘¡Qué Revuelo!’ queremos ofrecerles un espacio para conversar sobre los cambios naturales de la vida, pero también sobre las oportunidades que surgen en esta etapa para cuidarse, priorizarse y seguir creciendo”, expresó Lourdes Burgos, cofundadora de SHINE Business & Professional Women, en declaraciones escritas.

Además de las conferencias y paneles, el evento incluirá sorteos de regalos para las participantes.

SHINE Business & Professional Women es una plataforma creada para inspirar, empoderar y conectar a mujeres profesionales y empresarias que buscan desarrollar su máximo potencial en sus carreras y proyectos personales. Desde su creación, SHINE se ha consolidado como un espacio que promueve el liderazgo, la colaboración y el crecimiento continuo entre mujeres interesadas en impactar positivamente sus industrias y comunidades.

A través de eventos, talleres y experiencias formativas, SHINE ofrece herramientas prácticas y contenido orientado al desarrollo personal y profesional, fomentando el fortalecimiento de habilidades, la proyección de la marca personal y la creación de redes de apoyo y colaboración entre mujeres.

Para más información se puede acceder a www.shinewomenpr.com