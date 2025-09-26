De compartir sus recetas y anécdotas de vida en las redes sociales, llevar la risa al público en varios eventos multidinarios, y hasta servir de animadora en actividades privadas, la creadora de contenido Ivelissa Ríos asegura estar “embarrá”, pero feliz de llegar al Centro de Bellas Artes de Santurce los próximos 4 y 5 de octubre para su debut como comediante de “stand-up” en “40 Plus”.

Con el susto encima, la puertorriqueña residente de Orlando asegura que se encuentra en constante preparación para llegar al conocido recinto, encontrarse por primera vez con la fanaticada que ha cultivado en las redes sociales por los pasados cinco años y presentarles un espectáculo que busca llevar risas y anécdotas para seguir fortaleciendo esa conexión especial.

PUBLICIDAD

“¡Me asusta! No es lo mismo cautivar un público de tres millones, que te ven todos los días a través del teléfono, donde yo no los veo, tirando lo que yo sé que el público quiere porque ya los conoces. ¿Pero tenerlos aquí? ¿Ver su reacción? En las redes la reacción son los comentarios, las veces que comparten los videos, ver si los mismos se vuelven virales, ¡pero aquí los tengo de frente!“, compartió la influencer en entrevista telefónica con Primera Hora sobre su futura presentación, que cuenta con el apoyo de la productora y presentadora Alexandra Fuentes, la dirección escénica de Norwill Fragoso y el libreto de Alexis Sebastián, figuras con quien no busca engavetar el miedo, sino hacerlo suyo y llevar un show ”bien chuchin".

“Esto es un reto y me llena de nervios, pero necesito aprovechar esta oportunidad, porque siento que esta es la ‘cherry on top’ de toda la carrera que he construido por casualidad y sin buscarla”, manifestó la corozaleña, quien asegura que tiene grabada la voz de Fragoso en su dispositivo móvil, para asegurar tener el timbre adecuado para cada escena que llevará a las tablas próximamente y que todo le salga, como ella sostuvo, “a pedir de boca”.

Ríos también destacó sentirse contenta de estrenarse como comediante en su cumpleaños número 49, reconociendo su sorpresa de que a casi seis años de dejar su trabajo como enfermera, enfrentar un problema de alcoholismo y arriesgarse a compartir un pedazo de su vida en el mundo digital, la vida le siga regalando grandiosas oportunidades.

PUBLICIDAD

“Yo siempre he dicho que tenemos que tomar las cosas un día a la vez y en el camino las herramientas irán apareciendo poco a poco”, manifestó la también madre de tres hijos, quien compartió tres lecciones de vida que se lleva como una cuarentona.

Deja de preocuparte y mejor ocúpate

Ivelissa asegura que buscar una forma distinta de mirar los problemas y evitar el “qué pasará” le permitió mejorar su vida en sus 40 años.

“Estamos, a veces, ensimismados en lo malo, a veces hasta pensando, ‘y si no me levanto mañana’. Mejor ocúpate, vamos a disfrutar el momento, y ahora yo me ocupo de practicar para este ‘stand-up’, donde vamos a explotar de emoción con lo que le voy a ofrecer al público”, resaltó.

¡Baila!

Ríos destacó que la vida debes de mirarla como una canción, que lleva a uno a detenerse, apreciarla y, si es posible, disfrutarla.

“Disfrútate los procesos a los que te lleva la vida, porque en esos procesos es que se ve el progreso”, aseguró.

El miedo no va en a la gaveta, se conquista

La creadora de contenido destacó que el miedo no se deja en la gaveta (como lo popularizó el entonces reguetonero Héctor El Father en su versión de “Lean Back”), se empaca y se lleva contigo mismo para conquistarlo. “El miedo es signo de que te encuentras en el camino correcto; eso es lo que te impulsa, ahí es donde tú ves de qué cuero sale más correa, o del miedo o de ti misma. Si no lo enfrento me quedaría arrollá en la cama, mirando al techo”, manifestó, nunca dejando atrás la picardía que la ha ayudado a conquistar a su audiencia. “La vida es dura, pero Ivelissa ha demostrado que la dura aquí soy yo”, apuntaló.

Los boletos para “40 Plus” están disponibles en Ticketera.com, Ticket Center o directamente en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce, llamando al(787) 620-4444.