Los certámenes de belleza, más que competencias, han representado para Jaylene Álvarez un laboratorio en el que pudo encontrar la fórmula perfecta entre su pasión por las ciencias y su deseo de servir a la comunidad. Además de representar a su pueblo de San Lorenzo en busca de una corona, la Miss Puerto Rico Petite 2017 y primera finalista en Miss Universe 2021 ha dado pasos firmes para ser un ejemplo y brindarles a las mujeres una plataforma de empoderamiento dentro del mundo de las ciencias a la que llamó Science & Heels.

“Las personas tienden a creer que la belleza y la inteligencia no pueden coexistir en una sola persona. Lo que me gusta de los concursos de belleza es que ya han cambiado, se han atemperado a lo que es la mujer actual, que es una mujer que ocupa espacio, que es líder, que ya no es un objeto de apreciación. Por eso desarrollo Science & Heels, organización con la que busco llevar ese mensaje de que la mujer es capaz de todo lo que se proponga; si quiere llegar a la luna, puede hacerlo, si quiere ser mecánico, puede serlo y si quiere ser científica, puede serlo”, expresó Álvarez, quien tiene 30 años y está próxima a culminar su doctorado en Farmacología en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Science & Heels” o “Ciencias y Tacones” nace a finales del 2019 y principios del 2020, cuando Álvarez decide comenzar a capacitar a niñas y jóvenes entre las edades de 13 a 18 años para que vean el mundo de las ciencias como una gran pasarela de oportunidades para sus vidas.

“Science & Heels es el resultado de talleres independientes en escuelas. No estaba organizado al comienzo, pero al ver el auge que tuvo tomé la decisión de crearlo. Comenzó en medio de la pandemia, a través de la tecnología, y pude impactar a miles de estudiantes con talleres alrededor de tmoda la Isla”, expuso la beldad, quien fue nombrada Hija Predilecta de San Lorenzo en el 2017 y Joven Destacada de San Lorenzo en el 2020.

Además de los talleres, entre los que se han trabajado temas como “Metodología científica”, “Rol de la mujer en las ciencias”, “¿Cómo aplicar a becas?” y “Creación de resumé”, Álvarez ha realizado conversatorios y simposios con mujeres científicas locales e internacionales, con los que busca impactar a las féminas de todas las edades.

“Nuestro programa busca la participación equitativa de la mujer y la niña en las ciencias y esto lo uno a la belleza. Busco romper con ese 28% que son las mujeres en la ciencia actualmente en el mundo, somos menos del 28% las investigadoras. Y, lograr más posiciones de liderato en las ciencias”, aspira la microbióloga.

Y es que la ciencia tiene un significado muy personal para la samaritana, pues a pesar de que desde pequeña se sentía atraída por esta rama, esa pasión cobró otro sentido cuando varios miembros de su familia fueron diagnosticados con cáncer.

“Un poco antes de elegir lo que iba a estudiar, mi prima (Bárbara Torres) fallece de cáncer. Entonces mi mamá (Anid Del Valle) y mi abuela paterna (María Zenquiz) son sobrevivientes de cáncer y mi papá (Noel Álvarez) es paciente de cáncer. Esas experiencias de mi familia con el cáncer fueron mi motivación para estudiar farmacología, que es el estudio de los medicamentos y cómo estos afectan a las personas en su proceso de tratamiento de enfermedades”, relató la joven, quien tiene un bachillerato en Microbiología de la UPR Humacao.

Experimenta otras áreas de la belleza

Aunque lleva 16 años ligada al mundo de la belleza, y ha representado a su pueblo de San Lorenzo en nueve concursos, siendo el último de ellos el Miss Universe Puerto Rico 2021, también ha logrado destacarse como coach y asesora de reinas de belleza.

“Comencé en el anonimato ayudando a las candidatas que llegaban a mí. Hasta que creé un programa completo que las ayuda a desarrollarse desde el interior, el exterior, el funcionamiento de las competencias generales como pasarela, cómo arreglarse. Pero también trabajo con la mentalidad, el aura y ese ángel de reina. Es un programa completo que le llamo ‘El internado’ “, explicó la coach, quien confiesa que nunca se vio en esa faceta.

“Siempre me visualicé compitiendo, pero resulta que te enamoras del proyecto y de cómo las chicas se desarrollan. Me apasiona ver su evolución desde que llegan con tanta incertidumbre, con baja autoestima y con esa necesidad de que alguien les diga que tienen todo lo necesario y que son suficientes. El poder desarrollarlas paso a paso hasta que ellas se empoderan y ver cómo desde el comienzo hasta el final son otra persona”, comentó la exreina de belleza.

Además de ese rol como coach, Jaylene también colabora brindando talleres, siendo animadora, panelista y juez en certámenes de renombre como el Miss Universe Puerto Rico, el Miss Puerto Rico Petite, Miss Teen World Puerto Rico y Miss Beauty International.