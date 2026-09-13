La historia de amor de doña Georgina Román Rodríguez, conocida cariñosamente como Gina, fue como un cuento de hadas en el que estuvo presente la magia de una celestina, una amiga que le presentó a Domingo Ramos, su único novio y marido con quien se casó, procrearon tres hijos y celebró 74 años de matrimonio.

“Yo era jovencita. Trabajaba como enfermera en el Hospital Municipal de Salinas. No tenía novio, estaba dedicada a mi trabajo. Fue entonces cuando a una compañera se le ocurrió la idea de presentarme a su vecino. Me dijo que era un hombre bueno. Como ella tenía novio quería que nos hicieramos novios para salir en parejas”, recordó doña Georgina.

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“Lo conocí y me agradó mucho, sobre todo por su trato delicado con las mujeres. Fue mi único novio. Nos casamos por boda en el 1948 en una iglesia evangélica de Ponce. Él era del Evangelio y yo católica”, expuso.

Estuvo al lado de su esposo, en la salud y la enfermedad como juró hacerlo frente al altar hasta que la muerte los separó en 2021, hace cinco años.

Doña Georgina contrjo nupcias en 1948 con Domingo Ramos, con quien estuvo casada hasta su muerte en 2021. ( Suministrada )

“Fuimos muy felices. Él vivía para mí y yo para él. Fue buen esposo, proveedor y buen padre para nuestros hijos Jorge Alberto, Ana María y Ausberto Ramos”, sostuvo antes de ofrecer detalles de su labor como enfermera en el desaparecido Hospital Municipal de Salinas y los motivos que tuvo para dejarlo.

“Comencé a trababar como enfermera práctica a los 17 años en el hospital de Santa Isabel. Después estuve en el hospital de Coamo con el doctor Ortega. Años más tarde llegué al hospital de Salinas, donde trabajé en el laboratorio. Era la encargada de esterilizar los instrumentos de operación en autoclave”, rememoró.

“Al casarme tuve que dejar el trabajo. Mi esposo me dijo que él me iba a mantener. No quería que trabajará por los turnos de noche que tenía que hacer. Eso impedia que compatiéramos. Cuando nuestros hijos crecieron trabajé a domicilio, a tiempo parcial. Después dejé la enfermería y trabajé como encargada de comedores en las escuelas de La Playa y el sector Sabana Llana de Salinas”, abundó.

Al hacer una retrospective de sus años de infancia en su querida comunidad de parcelas Vázquez de Salinas, de donde es oriunda, recordó que quedó huérfana de madre a los seis meses de nacida.

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“Fui criada con mucho amor y cariño por una prima de mi madre, doña Arcilia, y su esposo Jesús Colón”, dijo sobre el humilde y querido matrimonio en su pueblo, bisabuelos de Zuleyka Rivera Mendoza, Miss Universe 2006.

Celebra casi 100

La familia de doña Gina le celebró su fiesta de cumpleaños el pasado 22 de agosto.

“Mis hijos me celebraron mis 98 años de edad. Fue una fiesta muy bonita, estaba contenta porque estuvieron mis hijos, nietos y bisnietos”, manifesto.

La longeva mujer, quien tiene un marcapaso, goza de buena salud, camina, lee y disfruta conversar. Nos habló de la sana alimentación que tuvo y que le ha permitido estar de pie por casi un siglo de vida.

“Comía mucha harina de maíz, funche, y verduras, aparte de que nunca fumé ni tomé bebidas alcohólicas. Y fui muy trabajadora. Soy creyente. Mi mensaje para las personas que deseen recibir bendiciones de Dios y vivir los años que he vivido es que le pidan mucho al Señor, que tenga buen comportamiento y ayuden al prójimo, a los más necesitados”.

Actualmente, Georgina Román Rodríguez reside en el sector Naranjo de Salinas, en la casa de su hija Ana María, donde recibe todas las atenciones y cariño no solo de su hija, sino de sus otros dos hijos, que están muy presentes en su cuidado y viven cerca.

“Mi madre es feliz en nuestra casa, donde le brindamos calidad de vida y mucho amor. Mientras Dios me dé vida y salud la cuidaré en el hogar. No me gustan los ‘homes’ ” subrayó Ana María, la segunda de los tres retoños doña Gina.