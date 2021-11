LOÍZA. “¿Qué es la falda para ti?” Esa fue la pregunta con la que Maribella Burgos Pizarro comenzó a darle forma al proyecto de sus sueños.

“Es que yo me siento elegante cuando bailo, me siento libre, me siento bonita y los piquetes los doy con intensidad. Todas esas cosas las envuelve una falda; una falda no se porta por portarla…”, fue parte de las respuestas que escribió en un papel la bailadora loiceña, con las que creó el concepto de la marca Faldas LEM y Más, que significa “legado, elegancia y movimiento”.

Cuenta Maribella que su inspiración fue su madrina, Gladys Rivera, quien trabajaba en la alta costura. Comenzó a confeccionar sus propias faldas cuando salía de la universidad, pues no tenía los recursos para pagar por la indumentaria tradicional para bailar bomba, pero no fue hasta que se retiró de maestra prescolar -luego de 32 años de servicio- que decidió comenzar a vender sus piezas. Hace cuatro años, Faldas LEM se convirtió en la primera marca de faldas de bomba y ropa étnica registrada en Puerto Rico.

“Nace por la necesidad y de ese sueño que yo tuve desde pequeña de crear mi falda de bomba. Yo decía: ‘cuando yo esté grande, voy a ser como mi madrina, voy a diseñar mi propia ropa de bomba’. Así creo la falda sin volante, una falda ancha para poder bailar, pero que no se pareciera a la que tuviera todo el mundo. Que me hiciera mi figura”, explicó quien ha formado parte de diversos grupos folclóricos dcomo Mayombé de Loíza, Ballet Isleño, COPANI y Batacumbele, entre otros.

Sus siete variedades de faldas se han popularizado entre las bailadoras por ser livianas, coloridas y con una faja que se amolda a la figura, distintas a las faldas tradicionales. En Faldas LEM y Más también se confeccionan turbantes, trajes y ropa de hombre con estampas africanas.

“El turbante ha cogido un auge a medida que se ha levantado la voz de lo que es la cultura. Que la gente reconozca que esto que tenemos aquí no es un pedazo de tela para que me adorne, sino que esto tiene una historia y que representa lo que es el legado de esas mujeres africanas que fueron maltratadas”, puntualizó Burgos Pizarro, quien además ofrece talleres de bomba y confección de turbantes.

Las creaciones de Faldas LEM y Más, con las que busca que las bailadoras se sientan “libres, coquetas y que vuelen en el batey”, llegaron hasta la popular parada de Nueva York en 2019 a través del vestuario que lució el grupo Junte Loiceño, que ella dirige, y que fueron realizadas por la costurera Elsie Hernández. Otros grupos de música y baile locales han llevado sus piezas, que han llegado a clientes de Estados Unidos, Canadá y la República Dominicana, gracias al alcance de sus redes sociales.

El año pasado, bajo la dirección del músico William Cepeda, Maribella brindó talleres de baile en la comunidad de La Perla, en San Juan como parte del proyecto PerlArte PR. De esta forma, la bailadora y diseñadora busca contribuir a mantener viva la tradición loiceña y promover los valores culturales en la Isla, una misión que fue reconocida en marzo pasado por el Senado de Puerto Rico, en el marco del Mes de la Mujer y la celebración del Día Nacional de la Bomba Puertorriqueña.