“Quiero ser la líder en venta de camiones”.

La propuesta de convertirse en la primera mujer en Puerto Rico en vender este tipo de vehículo de motor fue suficiente motivación para que Lelimar Rivera aceptara el desafío de aprender esta encomienda.

“Cuando me hacen ese acercamiento y me dicen que voy a tener esa oportunidad, obviamente es un reto porque yo vengo de la industria de auto. Estuve como ocho, nueve años. Trabajé en diferentes dealers, casi todos de autos usados, y sé que tienes que hacer posiblemente más esfuerzo para llegar al mismo fin, que es vender y cumplir una cuota”, compartió con entusiasmo Lelimar, quien hace dos meses comenzó su entrenamiento como parte del equipo de trabajo de Sonnell Truck Center, compañía que trabaja la línea exclusiva de Peterbilt.

“Un conocido me dice que están buscando una persona que trabaje este tipo de venta, y le dije ‘yo de camiones no sé’. Pero cuando empecé a vender autos tampoco sabía, así que me dije ‘esto lo veo como un reto más’, y cuando me dice no hay ninguna mujer que haga esto en Puerto Rico, ahí dije ahora sí que lo quiero hacer”, reiteró la mujer natural de Corozal, quien confesó que el modelo 579 de la marca es su favorito.

“Espero que en un año esto ya corra porque la verdad es que esto es un proceso bien complejo. Pero yo entiendo que ya en seis meses yo debo estar completamente pulida, haciendo ventas en la calle”.

Su trasfondo en la venta de autos le recuerda lo cuesta arriba de probarse para demostrar que podía sobresalir en un campo dominado por hombres. Fue el dueño de un concesionario el que le propuso el empleo, cuando trabajaba como vendedora en una institución educativa.

“Me dice, ‘tú me encantas, tu dinamismo, te conoces todo. Me gusta el approach’. Y yo le dije ‘de autos no sé nada’, y me dijo ‘no importa, yo quiero eso específicamente’”, recordó Lelimar, quien cuenta con un bachillerato en comunicaciones, y con dos décadas en el campo de las ventas.

“Me pasó que tú tienes que saber de cosas que posiblemente tu compañero ni siquiera sabe, porque a él no se lo cuestionan. A veces un cliente viene y te ve, y te pregunta ¿tú sabes de esto?’, y ‘¿qué transmisión tiene?’, y ¿para qué se usa?’, ‘¿cada cuánto tiempo se cambia el aceite?’”, compartió sobre la experiencia de entonces.

“Me di cuenta de que prácticamente ese tipo de dinámica no se daba con mis compañeros varones, porque el cliente da por sentado que él sabe de auto, pero como que le cuestiona a una mujer”.

Esta realidad la motivó a prepararse aún más, lo que logró que se convirtiera en gerente de un dealer. Por eso apuesta a su talento para su nueva meta.

“Quiero sobresalir en esa área y tener la oportunidad de abrirle camino a más mujeres”, manifestó con énfasis, y confesó que “tuve que pasar por cuatro entrevistas para estar aquí”.

Al hablar de la naturaleza de su trabajo, reveló emocionada lo mucho que se disfruta el camino de su aprendizaje.

“Es un campo distinto porque en autos es una venta mucho más directa. Cualquier persona va a un dealer y busca un auto de tal especificación. Pero ya vender camiones es un poco más exclusivo”, comparó. “La persona o el camionero, o un presidente de una compañía que va a comprar una flota, sabe todas las especificaciones”, dijo. “Se hace específicamente como lo quiera el cliente. Es totalmente custom made”, aclaró.

“Las gomas, el interior, la capacidad de libras que aguantan los ejes, el tipo de motor, el tipo de transmisión, los espejos, el bumper… literalmente, el cliente escoge de un sinfín de opciones de cómo montar el camión”, describió, y añadió a modo de ejemplo que “tú puedes montar el camión que sea, puede ser de bomberos, una grúa, un camión de tumba”.

El apoyo de su familia y su pareja ha contribuido a alimentar su ilusión. “Mi esposo es feliz porque me dice ‘yo tengo la mujer perfecta porque yo hablo con ella de baloncesto, de carros y ahora de camiones. Es un éxito’”, mencionó entre risas.

Darse cuenta de que no todo llega fácil en la vida no amilana sus deseos profesionales. “La vida te va a dar obstáculos y retos”, expresó pensativa. Pero el entusiasmo la mantiene convencida de que tomó la decisión correcta. “Es algo que me gusta. Me encanta. Me veo realizando esto a largo plazo”.