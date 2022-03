No es astróloga, pero conoce muy bien ese mundo. Tampoco es ilustradora, pero con sus cómics es capaz de despertar empatía, solidaridad, amor y muchas veces provoca, denuncia y rechaza todo aquello que no apunte a la equidad y justicia social. Es feminista, pero sus contenidos van dirigidos a una audiencia diversa. Sus vivencias como mujer, latina y ciudadana del mundo, comoquiera, están implícitos en todo lo que hace.

Mariela “Mela” Pabón Navedo comenzó a diseñar su propio cosmos a partir de la escritura creativa, la astrología, el humor y la ilustración en el tiempo post-María (2017). En la actualidad el universo que creó desde Instagram bajo el nombre Checkinmela cuenta con un millón de “habitantes” a los que cada mes los “pompea” con lo que les espera y entre signo y signo, cuela dos o tres ilustraciones pensadas para hacer reír y a la vez mostrar esa otra cara vulnerable que muchas veces se esconde en los foros sociales.

“Escribo siempre, siempre, a partir de mí, así que siempre va a tener esa experiencia femenina implícita. Los dibujos más exitosos que he tenido, midiéndolo a través de shares y likes, siempre salen de un lugar bien honesto y mientras más honesto, y hasta patético sea, más funciona”, dijo.

Acaba de estrenar su primer mural en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. ( Suministrada )

En estos días la gestora de “Madame Mela” y de la guía astral “No eres tú, es el cosmos” está en una etapa de comenzar a “mutar” sus contenidos hacia un formato audiovisual, inclusive, una serie. Al mismo tiempo diversifica sus talentos como escritora creativa. Esta entrevista la realizó por teléfono desde México, donde pasa su “nueva temporada”, como invitada de la plataforma de cursos en línea Doméstika (Técnicas narrativas para el desbloqueo creativo), y donde acaba de terminar su primer mural en la llamada Colonia Roma en Ciudad de México.

“Para mí ha sido bien loco en general. Yo trabajaba en el hotel, después en publicidad y cada experiencia fue nutriendo mi trabajo y cómo vivir de esto también, y dentro de hacer reír y todo, hay una responsabilidad en cuanto a cuánta gente uno impacta y qué uno dice”, expuso.

La escritura es su fuente creativa primaria y todo lo demás, son derivados. El acercamiento con la astrología la traslada a la crianza escuchando y leyendo los horóscopos del legendario astrólogo Walter Mercado (1932-2019). Las referencias musicales las atribuye a la influencia de su hermano, el intérprete del género urbano Rafa Pabón, y los consejos que da, parten de las cualidades y situaciones que surgen entre sus conocidos, que las va relacionando con los asuntos astrológicos.

“No me gustar decir, ‘Soy astróloga’, además de que respeto mucho a las personas que llevan años estudiando esto, no siento que llevo años estudiando. Mi approach es más sencillo, a mí me interesa más que la gente se sienta bien a principios de mes y digan, ‘Mano, este mes va a estar superbueno y vamos pa’ encima’, a explicar los tránsitos, la luna llena, la luna nueva y esas cosas”, especificó. “Con los cómics -continuó- me gusta mucho hablar de cosas que me han dado vergüenza, porque creo que cuando algo te da vergüenza y alguien más lo dice o lo habla, lo anulas”.

Mela Pabón, de 30 años, reconoce que mientras comenzaba a insertarse en la comunidad creativa en Puerto Rico percibió que los hombres miraron sus dibujos de reojo, sin embargo, celebra el apoyo que se da en ese ambiente, independientemente de quién sea.

“Creo que cada vez la comunidad creativa femenina se está uniendo más. He sentido un montón de apoyo y complicidad con ambos sexos. Quizás al principio no tanto con los hombres, porque tal vez veían mis dibujos bien sencillos y estaban acostumbrados a ver cómics mucho más elaborados, más Marvel, pero a mí la que me inspiró a dibujar como dibujo fue una mujer y siento que yo también he abierto esa puerta de cómo no hay que dibujar Marvel, sino saber expresar lo que tenemos que expresar y eso es lo que importa”, puntualizó.

Para mi es más importante lo que estoy diciendo que la forma en que lo estoy diciendo” - Mela Pabón, escritora e ilustradora

Ya el personaje de “Madame Mela” está maduro, pero a la verdadera Mela no la deja de sorprender la acogida a sus contenidos por parte de la gente común y de personalidades, como Ricky Martin, Edgar Ramírez, Bad Bunny, Rauw Alejandro. Tampoco deja de pompearse ante las oportunidades que la alcanzan, como fue escribir un primer libro y ya tener encaminado el segundo, ahora con más narrativa que ilustraciones.

¿Algo más en el futuro de Madame Mela?, preguntamos.

“Viene una máquina de la fortuna con ‘Madame Mela’. Tiene fortunas customizadas. El plan es que llegue en julio y hacer otra fiesta para presentar la máquina”.