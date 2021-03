Lo que comenzó como una experiencia personal, que la llevó -según compartió- de la atribulación a la plenitud emocional, Melissa Ortega lo reconoce ahora como su vocación: el coaching angelical.

Esta sanjuanera se adentró en esta práctica -que recién expandió al Internet con el portal www.melissacoach.com- en un momento de estabilidad personal y profesional que, de pronto, pasó a ser incómodo e intolerante.

Para entonces, dijo, gozaba de una posición privilegiada en la industria de la banca.

“Me empecé a dar cuenta de que faltaba algo y siempre hablaba con mis ángeles sin estar consciente de que ellos ya me hablaban a mí”, expuso. “En los momentos en que uno se desespera, uno recurre a la oración, y obviamente ahí era que les hablaba y les decía que sabía que estaban conmigo, que me cuidaran, pero que me tenían que ayudar a encontrar mi felicidad o eso que me apasionaba”.

Esas íntimas conversaciones se hicieron más constantes e inexplicables, pues Ortega -consciente del bagaje depresivo en un miembro de su núcleo familiar- llegó a cuestionarse si se estaba enfermando a nivel psicoemocional.

“Este camino es duro, Al principio te crea muchas dudas, lloré mucho, porque la sensibilidad se te va a tal extremo que lloras mucho, porque no comprendes, oyes demasiadas voces a la vez y ahí es que empiezas a despertar tus miedos. ¿Me estaré volviendo loca? Busqué ayuda sicológica, espiritual, pastoral...”, relató del momento que manejó apoyada de su familia.

Dijo que comenzó a entender el proceso tan particular que estaba atravesando al reconocer las señalas por las que presuntamente le hablaban los ángeles. “Sé cuando me comunico con mis ángeles porque es diferente a cuando es mi abuela, mi papá u otro ser fallecido. Eso uno lo va aprendiendo del entrenamiento y en los libros y en la práctica”, indicó la autora del libro Angeología 101. Las claves para conectar con tus ángeles.

“Le hablaba específicamente a mi ángel, ‘Sé que eres el que me cuidas, estás ahí, dame una señal’, entonces obviamente quien me responde es mi ángel, porque a ese es el que estoy invocando. ¿Cómo me lo confirmaba? De pronto se me caía la estampita del ángel al que le hablaba, o al día siguiente llegaba y estaba mojada (la estampita) y así fui teniendo lo que hoy hablo de señales”.

En la medida en que Ortega internalizó lo que estaba experimentado, otras personas fueron interesándose y consultándole sobre el cambio que estaba presentando en distintos aspectos de la vida como el profesional, ya que tomó la decisión de dimitir del empleo. Entonces se certificó como coach angelical, coach mé dium (México) y en tanatología.

“Comenzaron a llegar las personas para que las atendiera sin yo buscarlas, o alguien le comentaba, ‘Esta muchacha está trabajando con ángeles...’”.

Ortega es consciente de que su entrenamiento puede despertar incredulidad o confusión con doctrinas como el espiritismo, lo que atribuye al desconocimiento.

“Los seres humanos tenemos que aprender del amor tantas cosas y de la espiritualidad, que cuando uno habla de espiritualidad y de ángeles, la mayoría de la gente lo que piensa es en muertos o en espíritus que yo contacto para consultar X o Y cosa”, señaló.

“Algo que los ángeles me han enseñado es que las personas se sientan cómodas acercándose a su espiritualidad, porque nosotros somos espíritu, y qué bonito y qué más seguro que acercarte a tu espíritu personal, a tu ángel, a tu ángel de la guarda, que es un espíritu indomable, no lo puedes controlar. Los ángeles tienen inteligencia y tienen voluntad también. No puedes dominarlos ni darle instrucciones a ellos”, abundó Ortega poara seguido establecer que creció bajo el catolicismo.

“Los ángeles son universales, no pertenecen a ninguna ideología y más aún, no tienes que ser creyente para que tus ángeles estén en tu vida, interactúen contigo, intercedan por ti”, afirmó.

A través de la página en Internet, la coach angelical comparte con los usuarios sus reflexiones, terapias dirigidas y consultas personalizadas.

Terapias como Reset Angelical para ayudar a canalizar la tensión y ansiedad; Terapias para jóvenes; Transformando mi pérdida sobre guías para el manejo del duelo; Terapia craneosacral y Mi Ángel de la Guarda, son algunos de los servicios que ofrece.