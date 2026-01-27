La periodista Mónika Candelaria cerró con éxito este fin de semana la primera edición del evento motivacional “Make this happen”, enfocado en el liderazgo, crecimiento personal y bienestar femenino a través de talleres y conversatorios. El encuentro, que contó con decenas de asistentes, se llevó a cabo en el Parque la Marquesa en Guaynabo.

La maestra de yoga y “sound healer” Sugü estuvo a cargo de iniciar la reunión. El taller Hacking Wellness, presentado por la psicóloga clínica Irma Torres, proveedora certificada con el taller SMART de la Universidad de Harvard, “fue llevando a las asistentes a un proceso de introspección analizando cómo la mujer muchas veces no se pone como prioridad en sus diversos roles diarios”, detalla el comunicado de prensa, que menciona que como parte de la dinámica del evento a casa llena, las participantes fueron convocadas a vestir en tonalidades de amarillo y rosado.

PUBLICIDAD

El panel inspiracional fue moderado por el motivador Héctor Millán, quien presentó “las historias de tres mujeres que se desarrollan en diferentes áreas laborales, pero que comparten valores como la disciplina, tenacidad y seguridad para alcanzar sus metas”. Las representantes de este panel fueron la gerente de marca senior de Méndez & Co., Coralis Torres Salcedo; Brenda Pérez Corchado, directora del departamento de ventas de Pura Energía y la vicepresidenta de renovaciones y servicio de MCS, Suzette Santiago Cordero.

La master certified coach Agnes Torres estuvo a cargo del taller “Tips 4You: Trucos para la belleza del alma”. El encuentro culminó con “un divertido taller liderado por Candelaria quien invitó a las asistentes a manifestar positivamente los próximos pasos o circunstancias que se aspiran con una dinámica que invitó al compromiso individual”, agrega el escrito.

El evento también contó con exhibidores de las marcas y de servicios que auspiciaron el evento.