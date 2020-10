Las mujeres, siendo el grupo dominante en la población en Puerto Rico (53%), tienen el poder de definir el resultado de las elecciones del próximo martes, 3 de noviembre. Esta mayoría a nivel poblacional, naturalmente, se refleja entre las votantes hábiles que, según datos recientes del Registro Electoral de Puerto Rico, alcanzan la suma de 1,257,926, y entre la cantidad de mujeres aspirantes a los puestos electivos, que en comparación con los comicios del 2016, aumentaron de 89 a 122.

La totalidad de mujeres hábiles para ejercer el voto no representa cuántas están inscritas ni contempla el factor de la emigración, por lo que dentro de este grupo puede haber muchas que ya no residan en la Isla. Aún así, siguen siendo mayoría, advirtió el demógrafo Raúl Figueroa.

“Históricamente una de las cosas es que hay más mujeres inscritas que hombres, pero no todas votan. Pero en términos electorales, de las que están inscritas, hay más mujeres que hombres”, dijo el experto en demografía, al tiempo que estimó la población actual de la Isla en 3.1 millones.

En las pasadas elecciones, 871,529 mujeres votaron, frente a 725,313 hombres, lo que significa que hubo 146,216 votos de mujeres más que de hombres.

“Sabemos que en Puerto Rico muchísimas contiendas se definen por muy pocos votos, así que nos parece que en efecto las mujeres somos una fuerza electoral y tenemos un poder para decidir elecciones”, afirmó, por su parte, Natalie Caraballo Vélez, cofundadora y directora de Proyecto 85, organización que desde noviembre de 2018 fomenta la representación equitativa de las mujeres en los puestos electivos en el Gobierno. Igualmente, reiteró, “si nos dejamos llevar por este número de mujeres hábiles para votar (1,257,926), volvemos a ver esta tendencia donde somos mayoría, y si salimos a votar mayoritariamente, me parece que tenemos una fuerza y un poder para decidir elecciones”.

Del grupo de mujeres hábiles para votar, son las de 55 a 59 años, las de mayor representación (106,151); seguidas por las de 60 a 64 (102,237), y las de 40 a 44 (100,780).

En términos de la cantidad de mujeres que finalmente resulten electas, Caraballo Vélez tiene una buena expectativa, considerando que son más las aspirantes. No obstante, las mujeres siguen siendo minoría en el universo de aspirantes, ya que de un total de 513, ellas son 122. Estos números corresponden a la gobernación (1), comisaría residente (3), escaños en el Senado (36), escaños en la Cámara de Representantes (40) y las alcaldías (42).

“Nos da una impresión de que en efecto podría aumentar la participación como funcionarias electas, pero no queremos dar predicciones sin tener los resultados”, indicó la directora de Proyecto 85, quien trabaja conjuntamente con Margarita Varela, Rosana Torres, Michelle Pérez y Ema Marrero.

Lamentablemente seguimos estando subrepresentadas cuando hablamos del universo de candidatos y candidatas oficiales. Aún representamos el 24% de este universo, lo cual es un indicativo de que seguimos siendo subrepresentadas en este nivel" -Natalie Caraballo Vélez, cofundadora y directora de Proyecto 85

La representación por género entre los partidos se da de la siguiente forma: Proyecto Dignidad, 6 mujeres versus 11 hombres; Movimiento Victoria Ciudadana, 23 mujeres vs. 29 hombres; Partido Independentista Puertorriqueño, 33 vs. 105; Partido Popular Democrático, 33 vs. 115; Partido Nuevo Progresista, 26 vs. 122.

A pesar de la subrepresentación, hay avances. El electorado muestra mayor apertura hacia las candidaturas de mujeres, y las féminas, asimismo, están más dispuestas a asumir estos roles de liderato.

“Si bien corresponde a una corriente mundial donde estamos viendo que más mujeres están dando el paso, y están aspirando y están incursionando en la política de sus países, me parece que también hay una tendencia (por parte del electorado), y sobre todo lo vimos en el resultado de las primarias donde más de la mitad de las mujeres que tuvieron primarias, resultaron favorecidas, casi un 57%”, destacó Caraballo Vélez.

En el 2016, por el contrario, “menos de la mitad resultaron favorecidas, así que ahí pudimos ver que en efecto, los votantes están apostando a nosotras y a nuestro liderazgo para asumir las riendas de nuestro país”, puntualizó la representante de Proyecto 85.