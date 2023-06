La industria del combustible, así como la automotriz tienen una imagen más asociada al género masculino que femenino. No significa que no haya mujeres trabajando en estas, pero todavía prevalece el hombre como la figura que les representa. Esto se puede percibir en los dealers, en los centros de mecánica y en las estaciones de gasolina. El ambiente aún se observa más desde el lado masculino.

Quizás es un asunto de darle mayor visibilidad a las mujeres que ocupan posiciones diversas dentro de ambas industrias. En el caso de la marca de combustible Texaco, que desde mediados del 2019, volvió a establecerse en la Isla con 135 estaciones, el 53% de la plantilla la ocupan hombres, versus el 47% de mujeres.

Dos de estas son Charlotte Pacheco Pabón y Jacquelyn Santiago Rentas, dos profesionales en puestos de liderato que, al igual que sus pares en otras industrias, hacen lo posible por que sus trabajos logren los objetivos empresariales dentro de un ambiente lo más equitativo e inclusivo posible.

Pacheco Pabón es la gerente de marca y mercadeo para Texaco Puerto Rico. Desde esa posición desarrolla y ejecuta programas de mercadeo estratégico, responsabilidad social corporativa y comunicaciones. Mientras, Santiago Rentas es la gerente de Ventas para Texaco Puerto Rico. Hace 12 años que labora en la industria del combustible, teniendo distintas responsabilidades a través del tiempo.

Ambas son conscientes de que todavía son minoría dentro de la industria que representan, no obstante, es una realidad que asumen como parte del reto profesional. “Cuando empecé en la compañía, de fungir en varios roles donde, obviamente, tenía que llevar un rendimiento y resultados a la compañía, me dieron la oportunidad de tener una posición como esta, como líder, así que lo tomé como un desafío, pero creo que fue algo gano, fue algo que he ganado por cómo uno se compromete y el compromiso con el que trabaja dentro de la empresa”, expuso Santiago Rentas.

Persistir, el deseo de aprender, la curiosidad, no conformarse y el “traer a la mesa” unos detalles que, según Pacheco Pabón, mayormente provienen de las mujeres profesionales, tal vez por motivos de la educación y la pasión que le inyectan a la labor, son atributos que ambas identifican como diferenciadores dentro de la empresa e industria del combustible en general.

“En mi caso, que entré a trabajar al Departamento de Mercadeo, he tenido dos transiciones, donde cuando entré era mujer la que lideraba a nivel regional y en una segunda transición, es liderada por un hombre, sin embargo, nos da la libertad de poder estar sentada en una posición como la que tengo. Incluso, en todo el equipo somos mujeres, excepto en dos mercados”, indicó, por su parte, Pacheco Pabón.

Visibilizar más a la mujer de adentro hacia afuera de la industria del combustible es parte de los esfuerzos que realizan ambas profesionales, no para establecer una superioridad entre un género y otro, sino para responder a unas necesidades de mercado, pues así como la población está dominada por mujeres (53%, según datos del Censo 2022), igualmente su consumidor es mayormente femenino, sobre todo en este tiempo donde las estaciones de gasolina se han transformado en puntos de compra de artículos de uso cotidiano.