Si eres de las que gusta tomarse un selfie, o conectar con los tuyos a través de Facetime o cualquier otras pltaforma para el trabajo virtual, la nueva campaña de la línea de productos para la piel, CeraVe, apunta, precisamente, a los cuidados que debes tener para lucir un rostro impecable.

“Make Time for Facetime” es el título que da forma a esta iniciativa, cuyo propósito es fomentar el autocuidado para estar “camara ready” en cualquier momento. Las fórmulas livianas para el día y la noche, AM Facial Moisturizing Lotion con filtro solar y PM Facial Moisturizing Lotion, respectivamente, proveen una cobertura completa para las 24 horas.

La fórmula no comedogénica de CeraVe AM Facial Moisturizing Lotion incluye protección solar (SPF 30), ácido hialurónico, niacinamida y tres ceramidas esenciales para hidratar y proteger la piel delicada del rostro durante el día. De igual forma, la piel del rostro necesita ingredientes calmantes para restaurar su barrera natural en las horas de descanso. La fórmula liviana y no grasa de CeraVe PM Facial Moisturizing Lotion ayuda a sellar durante la noche la hidratación proporcionada por la niacinamida, el ácido hialurónico y las tres ceramidas esenciales.

Productos de rutina completa para la hidratación del rostro. ( Suministrada )

Las ceramidas, el ingrediente principal en todos los productos de CeraVe, son lípidos que forman hasta un 50% de la barrera de la piel. Los niveles bajos de este elemento en el cuerpo se han vinculado con condiciones dermatológicas, como acné, rosácea, psoriasis y eccema.

Tónicos libres de procedencia animal

Como parte del proceso de limpieza e hidratación facial, no deben faltar los tónicos, de modo que se asegure la eliminación de impurezas de la piel, a la vez que se remedie la resequedad y opacidad. La marca Thayers Natural Remedies elabora sus productos con fórmulas de base natural, libres de crueldad y sin procedencia animal.

Estos tónicos contienen además una fórmula, dermatológicamente probada, con aloe vera y libre de alcohol que brinda hidratación por hasta ocho horas. Además, su uso reduce la visibilidad de los poros, ayuda a retener la hidratación y mejora la textura de la piel. Los tónicos han cobrado más importancia durante la pandemia, en donde el 18% de los consumidores adoptaron el tónico como parte de su rutina del cuidado de la piel, según información provista en comunicado de prensa.

Thayers resalta su ingrediente principal, el “Hammamelis”, también conocido como Witch Hazel, el cual es cultivado de forma orgánica en la granja Thayers. Este componente botánico, el cual ha sido utilizado por generaciones para combatir la irritación y rosácea, funciona como antioxidante dejando la piel iluminada y saludable.

El uso de tónicos asegura la eliminación de impurezas en el rostro, a la vez que remedia la opacidad. ( Suministrada )

“Tener una piel saludable y que nos haga sentir bien se ha convertido en algo más que una rutina de belleza. Con Thayers integrándose a la compañía líder de la belleza a nivel mundial, L’Oréal Caribe, recalcamos nuestro compromiso de continuar añadiendo valor y calidad en cada paso de nuestro régimen de cuidado facial”, expresó por escrito Michelle Sanfeliz, Brand Manager de la marca en L’Oréal Caribe.

Los tónicos faciales de Thayers contienen seis variaciones de fragancias: agua de pétalo de rosas, lavanda, pepino, agua de coco, fragancia original enfocada en el Witch Hazel y, por último, una opción sin fragancia. Cada una es preparada con un método de extracción que hace de estos tónicos unos libres de alcohol, gluten, parabenos y seguros en pieles sensibles.