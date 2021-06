En cada rincón de Puerto Rico hay quienes se preocupan por conservar nuestros recursos naturales. Una de ellas es Vivian Areli Vega, que lleva días sembrando palmeras en la playa Los Machos de Ceiba. La también diseñadora y fotógrafa disfruta visitar espacios naturales y, mientras capturaba la belleza del lugar, sintió la urgencia de sembrar.

“Realmente no soy persona de sentarme por horas a intentar resolver el mundo hablando. Se pierde mucho tiempo y no se llega a nada. Esa no soy yo. Soy una mujer de acción”, explicó.

Mientras Vivian visitaba la playa recordó cuánto ha cambiado el paisaje desde el paso del Huracán María y “que nada se hizo en cuatro años para enmendarlo”.

PUBLICIDAD

“Me entró una melancolía que no puedo describir. Guardé la cámara. Hablé con mi hermano y una amiga, y ese mismo día nos pusimos a sembrar”, expresó Vivian, natural de Ceiba. Hasta el momento ha sembrado una veintena de palmeras.

La mujer manifestó que aunque nunca vea las palmeras en su máximo esplendor, que alguien en 20 años pueda disfrutar de un atardecer bajo la sombra de una de ellas le basta.

Realmente no soy persona de sentarme por horas a intentar resolver el mundo hablando. Se pierde mucho tiempo y no se llega a nada. Esa no soy yo. Soy una mujer de acción” - Vivian Areli Vega

“Tengo conciencia de que el cambio climático se combate sembrando no solo palmeras, sino árboles también. Hay que actuar más y hablar menos. No solo sembrando sino siendo más consistentes de no dejar desperdicios en espacios naturales. ¡Ojalá pudiera sembrar un millón de árboles y crear un bosque entero! Todo es posible si cada uno siembra una semilla”, concluyó.