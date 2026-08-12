Ante la creciente preocupación por los casos de violencia doméstica en Puerto Rico, la Fundación LUNA-MAR Inc., liderada por la Dra. Natalie Pérez Luna, trabajadora social clínica y forense, mediadora de conflictos y reconocida defensora de las víctimas, celebrará el simposio “Lo que no se ve: Perfil del agresor”, el próximo 23 de octubre en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en San Juan.

El evento reunirá a profesionales de la salud mental, del derecho, la psicología, el trabajo social y la justicia criminal para profundizar en los factores psicológicos, sociales y conductuales que inciden en la violencia doméstica, con el propósito de promover la prevención, la educación y la protección de las víctimas.

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El análisis del perfil de la parte agresora y los factores asociados a la conducta violenta forma parte del campo de investigación y especialización de la Dra. Natalie Pérez Luna, quien ha dedicado parte de su trayectoria profesional al estudio y abordaje de las dinámicas relacionadas con la violencia doméstica y sus consecuencias.

El simposio contará con la participación de destacadas figuras como la Lcda. Zulma Fúster, abogada y exfiscal; Luz Nereida Vélez, periodista y voz activa en la denuncia y prevención de la violencia; el Prof. Carlos J. Boria Guanill, catedrático de Justicia Criminal; así como reconocidos especialistas en psicología, trabajo social y salud mental.

“La violencia no surge de la nada. Detrás de cada caso existen factores que debemos comprender y atender para prevenir nuevas víctimas. Este simposio busca generar conciencia, educar y abrir espacios de diálogo desde una perspectiva multidisciplinaria”, expresó la Pérez Luna, quien por años ha acompañado y orientado a sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico.

Como parte de su propuesta educativa, el simposio ofrecerá educación continua dirigida a profesionales de las áreas jurídica y médica, brindándoles un espacio de actualización y aprendizaje sobre aspectos relacionados con la violencia doméstica, el perfil de la parte agresora, la identificación de factores de riesgo y el abordaje de estos casos desde una perspectiva multidisciplinaria.

La acreditación de estas horas contacto cuenta con el apoyo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, e Integral Learning Solutions, auspiciadores que se han unido a esta iniciativa educativa y profesional.

Los recaudos del evento serán destinados a apoyar la labor social y los programas de orientación y acompañamiento que desarrolla la Fundación LUNA-MAR Inc.

Aquellos profesionales interesados pueden adquirir sus boletos en 939-687-5991.